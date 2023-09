Universo: una stella potrebbe mai diventare un pianeta?

Le stelle sono oggetti celesti incredibilmente affascinanti, che catturano l’immaginazione dell’umanità da millenni. Ma cosa succede a una stella alla fine della sua vita? E può mai trasformarsi in un pianeta? Per rispondere a queste domande, dobbiamo esplorare i processi di formazione stellare, l’evoluzione delle stelle e il destino che attende molte di esse. Sappiamo bene che una stella è proprio più calda rispetto ad un pianeta e proprio per questo gli scienziati confermano che non potrebbe mai succedere. Stelle e pianeti, proprio in base al modo in cui si formano, sono due cose diverse.

Le stelle nascono da enormi nuvole di gas e polvere nello spazio, chiamate nebulose. Queste nuvole sono composte principalmente da idrogeno ed elio, gli elementi più abbondanti nell’universo. La gravità gioca un ruolo cruciale nella formazione stellare, comprimendo la materia all’interno di una nebulosa fino a che non si raggiungono temperature e pressioni così elevate da innescare una reazione nucleare. Le stelle e le nane brune si formano dal gas, mentre i pianeti si formano da elementi più pesanti. Per definizione, quindi, una stella non può mai trasformarsi in un pianeta.

Le stelle potranno mai diventare un pianeta nell’Universo?

Una volta che una stella inizia a brillare grazie alle reazioni nucleari all’interno del suo nucleo, essa entra in una fase di evoluzione. La durata della vita di una stella dipende dalla sua massa. Le stelle più massicce hanno una vita più breve rispetto a quelle meno massicce. Durante la loro evoluzione, le stelle espellono grandi quantità di energia sotto forma di luce e calore. Il nostro Sole è una stella di massa media. Attualmente è nella fase in cui converte idrogeno in elio nel suo nucleo. Nel corso di miliardi di anni, quando il suo idrogeno si esaurirà, il Sole si espanderà in una gigante rossa e poi perderà gradualmente il suo involucro esterno, formando una nana bianca al centro. Questa nana bianca non può diventare un pianeta; è semplicemente ciò che rimane del nucleo della stella.

Per alcune stelle più massicce, la fine è molto più spettacolare. Quando una stella supermassiccia esaurisce il suo carburante nucleare, può esplodere in una supernova. Questa esplosione rilascia enormi quantità di energia e materiali nello spazio, inclusi elementi più pesanti come l’ossigeno, il carbonio e il ferro. Questi materiali possono poi contribuire alla formazione di nuovi oggetti celesti, ma non si trasformano direttamente in pianeti. I pianeti, d’altra parte, si formano da dischi di gas e polvere che circondano le giovani stelle. Questi dischi protoplanetari sono i luoghi in cui i grumi di materia possono accumularsi e crescere gradualmente in dimensioni, formando pianeti. La materia presente nei dischi è principalmente composta da elementi leggeri, diversi da quelli che si trovano nel nucleo delle stelle.

Per gran parte della storia, le stelle e i pianeti sono stati definiti dai loro schemi di movimento nel cielo. Alla fine, le persone impararono che i pianeti ruotavano attorno alle stelle. Ora, gli astronomi sanno che anche le stelle possono girare intorno a loro e che alcuni pianeti non girano attorno a nulla. Finché questi corpi celesti saranno definiti in base al modo in cui si sono formati, le nane brune non diventeranno mai pianeti. In conclusione, il destino di una stella è intrinsecamente legato alla sua massa e al suo ciclo di vita. Le stelle possono diventare nane bianche, stelle di neutroni o buchi neri, ma non possono trasformarsi in pianeti. Questi ultimi, invece, si formano da dischi di gas e polvere intorno alle stelle giovani. L’universo ci offre una ricca varietà di fenomeni cosmici, e la distinzione tra stelle e pianeti è solo uno degli aspetti affascinanti che lo caratterizzano.

Foto di Hans da Pixabay