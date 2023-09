Tempesta Tropicale Lee: potrebbe diventare un uragano estremamente pericoloso

La stagione degli uragani del 2023 sta prendendo una svolta potenzialmente devastante con la tempesta tropicale Lee che potrebbe presto evolversi in un “grande uragano estremamente pericoloso“. Gli esperti meteorologi stanno monitorando da vicino questa tempesta, avvertendo i residenti lungo le coste che potrebbe rappresentare una minaccia significativa per la sicurezza pubblica. Tutto ciò potrebbe verificarsi durante questo fine settimana nell’Oceano Atlantico.

Attualmente, Lee si trova a circa 1.930 chilometri a est delle Isole Sottovento settentrionali, con venti a circa 113 km/h, e sta spazzando ovest-nordovest a22 km/h, secondo la previsione. Se raggiungerà almeno 119 km/h, sarà considerato di categoria 1 sulla scala del vento dell’uragano Saffir-Simpson. Tuttavia, nelle ultime ore, ha mostrato un rapido sviluppo e un aumento della sua intensità. Si trova attualmente a diverse centinaia di miglia a est delle Piccole Antille e si muove lentamente verso ovest-nordovest.

Uragano, la tempesta tropicale Lee potrebbe diventare il più pericoloso

La preoccupazione principale riguardo a Lee è la sua crescita nell’intensità. Le condizioni atmosferiche favorevoli nella sua area di formazione hanno permesso alla tempesta di accumulare energia rapidamente. Gli esperti prevedono che potrebbe guadagnare ulteriore forza nei prossimi giorni, diventando un uragano di categoria superiore. Al momento non si prevede che Lee abbia un impatto sugli Stati Uniti. Inoltre sarebbe la quarta tempesta tropicale a diventare un uragano in questa stagione, seguendo il percorso di Don, Franklin e Idalia.

Le autorità delle aree potenzialmente colpite stanno prendendo sul serio questa tempesta. Stanno mobilitando risorse e personale per garantire che i residenti siano pronti a far fronte a una possibile emergenza. Le evacuazioni preventive potrebbero essere ordinate in alcune aree costiere, mentre i centri di coordinamento delle operazioni di emergenza sono in piena attività. Gli esperti meteorologi e le autorità stanno appellando ai residenti delle aree a rischio di tempesta di prepararsi adeguatamente. Questo include la creazione di kit di emergenza, la protezione delle proprietà e l’elaborazione di piani di evacuazione. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità locali e stare al passo con gli aggiornamenti meteorologici.

La crescente intensità delle tempeste tropicali come Lee solleva preoccupazioni sulla relazione tra il cambiamento climatico e l’incremento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi. Gli scienziati stanno studiando attentamente questi legami e cercando di comprendere meglio l’impatto dei cambiamenti climatici sulle tempeste. Il monitoraggio costante di Lee e di altre tempeste tropicali rimane una priorità. Gli esperti continueranno a raccogliere dati e a emettere avvisi tempestivi per proteggere la sicurezza pubblica. È fondamentale che le persone nelle aree colpite seguano attentamente le informazioni e si preparino adeguatamente per affrontare questa minaccia in evoluzione.

Foto di Pete Linforth da Pixabay