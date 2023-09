Attenzione alla truffa Mooney: ecco come proteggersi

In questi giorni, diversi utenti stanno ricevendo uno strano SMS da un numero sconosciuto che si professa essere l’azienda Mooney. Il messaggio incita gli utenti a cliccare su un link per proteggersi da frodi e anomalie. Attenzione a cliccare, ciò che avete davanti è una truffa bella e buona! Scopriamo insieme come proteggersi.

Quella di Mooney altro non è che l’ennesimo tentativo di truffa via SMS delle ultime settimane. Sono in aumento i casi di vittime di questo tipo di tranelli. Che sia Amazon, che sia Poste Italiane, lo scopo dei malintenzionati è sempre lo stesso, rubare soldi e dati alle persone. Ecco come riconoscere la trappola.

Mooney: la truffa ruba dati

Come già accennato, il tranello si sta diffondendo principalmente via SMS, tuttavia, ci sono testimonianze di persone che hanno ricevuto comunicazioni simili anche via e-mail. L’SMS recita: “MyMooney informa che per proteggersi dalle frodi è necessario eseguire la procedura per evitare ogni tipo di anomalia (link malevolo)“. Se si clicca sul link contenuto nel messaggio, si viene rimandati ad un falso sito del servizio che, ovviamente, chiede all’utente i dati di accesso alla propria area MyMooney. Se si inseriscono, non si metterà in sicurezza il proprio account anzi, i dati verranno rubati e utilizzati a scopo illecito.

A differenza della maggior parte degli SMS truffa che sono scritti in un italiano approssimativo, questo risulta essere scritto in maniera corretta rendendo il tutto più credibile. Basta dare un occhio veloce al link, però, per rendersi conto che il sito a cui rimanda non è quello ufficiale di Mooney. Se avete ricevuto un messaggio come questo, il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di eliminare l’SMS il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.