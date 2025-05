Batteri elettrici: un organismo speciale

Di animali con capacità elettriche ce ne sono diversi quindi in un certo senso non c’è molto da stupirsi di una recente scoperta, ma in questa scoperta c’è comunque qualcosa di sorprendente. Si parla di batteri speciali in grado di creare reti che conducono elettricità. Ovviamente hanno ricevuto un nome che ne ha a che fare ovvero Ca. Electrothrix yaqonensis e sono stati trovati sulle coste dell’Oregon in una distesa di fango.

Oltre ad animali in grado di produrre elettricità, ci sono anche altri microbi in grado di farlo, ma questi batteri hanno capacità diverse tanto da poter essere utili per creare dispositivi bioelettrici. E’ soprattutto la capacità di condurre l’elettricità prodotta su lunga distanza rispetto a specie già conosciute.

Un nuovo tipo di batteri elettrici

Il trasferimento di elettroni che avviene in questi batteri serve soprattutto a ripulire la colonia dalle sostanze nocive e dagli scarti. Questa capacità di potrebbe di fatto sfruttare in ambiti come la sicurezza alimentare, ma anche più in grande come la bonifica ambientale.

Le parole dei ricercatori che l’hanno scoperto: “Questa nuova specie sembra essere un ponte, un ramo precoce all’interno del clade Ca. Electrothrix, il che suggerisce che potrebbe fornire nuove informazioni su come questi batteri si sono evoluti e su come potrebbero funzionare in ambienti diversi. Si distingue da tutte le altre specie di batteri cavi descritti in termini di potenziale metabolico e presenta caratteristiche strutturali distintive, tra cui creste superficiali pronunciate, fino a tre volte più ampie di quelle osservate in altre specie, che ospitano fibre altamente conduttive costituite da molecole uniche a base di nichel.”