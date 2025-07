Bille, la piramide che cade sempre dallo stesso lato: la teoria di Conway diventa realtà

Per decenni è stato considerato un problema irrisolvibile: costruire un tetraedro monostabile, una piramide con quattro facce che, indipendentemente da come venga lanciata, cade sempre con la stessa faccia rivolta verso il basso. Un’idea formulata dal matematico John Conway negli anni ’80, poi da lui stesso abbandonata come improbabile. Fino a oggi.

Un team di scienziati guidati dal matematico Gábor Domokos, dall’architetto Gergő Almádi e da Robert Dawson, ha dato forma a quella congettura. Il risultato è Bille, un oggetto straordinario che dimostra come teoria matematica, progettazione ingegneristica e design tecnologico possano fondersi alla perfezione.

Che cos’è un oggetto monostabile

Un oggetto è detto monostabile quando ha una sola posizione stabile di equilibrio. Qualsiasi altra posizione lo porterà inevitabilmente a “raddrizzarsi” fino a raggiungere la sua configurazione naturale. Il caso più noto è il gömböc, scoperto proprio da Domokos nel 2006: una forma curva che si raddrizza da sola.

Ma Bille rappresenta una sfida ancora più complessa: non è rotondo, ma spigoloso e asimmetrico. In termini geometrici, meno facce ha un oggetto, e più piccoli sono gli angoli delle sue facce, più è difficile costruirlo in modo da ottenere una stabilità univoca. Per questo, creare un tetraedro monostabile sembrava un’impresa impossibile.

La svolta: ingegneria e materiali ad alta precisione

Per realizzare Bille, il team ha dovuto superare enormi difficoltà tecniche. Hanno costruito uno scheletro con tubi in fibra di carbonio e concentrato il peso nel lato base con carburo di tungsteno, una lega ultra-densa. Il baricentro dell’oggetto è stato calcolato al millimetro per garantire che solo un lato potesse essere stabile.

Un dettaglio quasi comico ha rischiato di far fallire tutto: una minuscola goccia di colla mal posizionata stava alterando l’equilibrio. Rimossa, l’oggetto ha funzionato perfettamente.

Applicazioni spaziali (e non solo)

Bille non è solo una curiosità matematica. La sua capacità di autoriposizionamento lo rende interessante per applicazioni aerospaziali e robotiche, dove oggetti che si orientano autonomamente possono essere cruciali. Pensiamo, ad esempio, a sonde spaziali che atterrano in ambienti difficili come la superficie lunare o marziana: un design simile potrebbe migliorare la stabilità e ridurre i rischi.

Quando la teoria trova forma

Bille è un perfetto esempio di come idee teoriche, anche se ritenute impossibili, possano diventare realtà grazie alla collaborazione tra matematici, ingegneri e designer. La sua esistenza riscrive una piccola ma affascinante parte della geometria applicata, dimostrando che con le giuste competenze – e un pizzico di ostinazione – anche una piramide può imparare a cadere nel modo giusto.

