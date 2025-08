Caffeina e resistenza agli antibiotici: il legame con l’Escherichia coli che preoccupa i ricercatori

Un’insospettabile protagonista potrebbe essere coinvolta nel crescente problema della resistenza agli antibiotici: la caffeina. Secondo uno studio preliminare condotto da un team internazionale di microbiologi, questa sostanza, ampiamente consumata ogni giorno attraverso caffè, tè ed energy drink, potrebbe avere un ruolo nell’aumentare la tolleranza dell’Escherichia coli agli antibiotici. Si tratta di un’ipotesi ancora da confermare, ma che apre scenari inaspettati nel campo della microbiologia e della salute pubblica.

L’Escherichia coli è un batterio normalmente presente nell’intestino umano, ma alcune sue varianti patogene possono causare infezioni urinarie, intestinali o sistemiche. La lotta contro questi ceppi diventa sempre più difficile a causa dell’emergere di resistenze farmacologiche, un problema globale riconosciuto anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La possibilità che la caffeina possa in qualche modo influenzare questo fenomeno desta dunque attenzione.

La caffeina può aiutare l’Escherichia coli a resistere agli antibiotici?

Secondo lo studio, condotto in laboratorio su colture batteriche, l’esposizione a dosi ripetute di caffeina ha indotto una maggiore espressione di geni legati alla risposta allo stress e alla difesa antimicrobica. In particolare, i ricercatori hanno osservato che l’Escherichia coli mostrava una tolleranza temporanea più elevata ad alcuni antibiotici comunemente usati, come l’ampicillina e la ciprofloxacina.

Gli scienziati ipotizzano che la caffeina, agendo come uno stimolante cellulare, possa innescare un meccanismo protettivo nel batterio, rendendolo più pronto a sopravvivere in ambienti ostili. Tuttavia, non è ancora chiaro se questi effetti siano significativi anche nel corpo umano, dove entrano in gioco variabili come il metabolismo, il microbioma intestinale e la concentrazione reale di caffeina nei tessuti.

È importante sottolineare che la ricerca è ancora in fase iniziale e non dimostra un legame diretto tra il consumo quotidiano di caffeina e l’aumento delle infezioni resistenti. I ricercatori stessi invitano alla cautela e chiedono ulteriori indagini su modelli animali e umani prima di trarre conclusioni definitive. Inoltre, non tutte le specie batteriche sembrano reagire allo stesso modo alla caffeina.

Legami più sottili tra abitudini moderne e salute globale

Il potenziale impatto di questi risultati, però, è notevole. In un mondo dove la resistenza agli antibiotici è considerata una minaccia sanitaria imminente, anche fattori apparentemente innocui come l’alimentazione o lo stile di vita potrebbero avere un ruolo nel favorire la diffusione di ceppi batterici più forti e difficili da trattare.

Questa scoperta potrebbe portare in futuro a nuove linee guida sull’uso di stimolanti in pazienti con infezioni batteriche, o addirittura a rivedere alcune strategie terapeutiche. Allo stesso tempo, potrebbe aprire la strada allo sviluppo di antibiotici più efficaci contro i batteri “attivati” da sostanze come la caffeina.

In attesa di ulteriori conferme, non c’è motivo di allarmarsi o di rinunciare alla propria tazzina quotidiana. Ma la ricerca ci ricorda ancora una volta quanto complesso sia l’equilibrio tra uomo, microbi e ambiente, e quanto sia necessario approfondire anche i legami più sottili tra abitudini moderne e salute globale.

Foto di masakazu sasaki su Unsplash