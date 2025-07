CO₂ trasformata in alcol allilico: la svolta coreana a zero emissioni

Nel cuore della Corea del Sud, un team di scienziati ha raggiunto un traguardo che potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta al cambiamento climatico. Al Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), i ricercatori hanno sviluppato una tecnologia capace di trasformare l’anidride carbonica (CO₂) in alcol allilico, una sostanza di valore industriale altissimo, ribattezzata da molti come il nuovo “oro liquido”.

Un catalizzatore che cambia le regole del gioco

Il cuore della scoperta risiede in un catalizzatore di rame arricchito con fosforo: un composto di fosfuro di rame (CuP₂) accoppiato a un elettrodo di nichel-ferro (NiFe). Inserito in un reattore elettrochimico, questo sistema ha raggiunto una efficienza di Faraday del 66,9%, quasi quattro volte superiore a quella delle tecnologie esistenti.

Risultati impressionanti anche sul piano operativo: densità di corrente di 735,4 mA/cm² e una produzione di 1643 μmol/cm²/h, numeri che dimostrano la scalabilità industriale del metodo.

Perché l’alcol allilico è così prezioso

L’alcol allilico (C₃H₆O) è una materia prima fondamentale per molti settori: dalle plastiche agli adesivi, dai disinfettanti ai profumi. Attualmente è prodotto da derivati del petrolio, ma la nuova via elettrochimica potrebbe renderlo più sostenibile ed economico, riducendo al contempo le emissioni di CO₂.

Il processo, inoltre, non passa attraverso il monossido di carbonio, come nelle tecniche tradizionali, ma sfrutta un nuovo percorso catalitico basato sulla conversione di formiato in formaldeide, permettendo la formazione diretta di legami carbonio-carbonio (C–C).

Un’arma concreta per l’era della neutralità carbonica

Secondo i ricercatori, questa tecnologia potrebbe cambiare le sorti di intere industrie ad alte emissioni, come quelle del carbone, della petrolchimica e dell’acciaio. La conversione diretta della CO₂ in composti C₃+ liquidi, facilmente stoccabili e trasportabili, apre la strada a un utilizzo circolare della CO₂.

«È un passo decisivo verso una nuova economia industriale sostenibile», ha dichiarato il professor Jaeyoung Lee. «Con questa tecnologia, la CO₂ non è più solo un problema, ma una risorsa da valorizzare».

Prospettive future: dalla scoperta al mercato

Perché questa innovazione possa cambiare davvero il mondo, serviranno investimenti e alleanze tra ricerca e industria. Tuttavia, il potenziale c’è, ed è enorme: produrre combustibili e materiali senza petrolio, riducendo allo stesso tempo le emissioni, è un sogno che inizia a diventare realtà.

L’alcol allilico prodotto da CO₂ potrebbe essere solo il primo di molti composti “verdi” del futuro.

