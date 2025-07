Contrordine: il latte idrata più dell’acqua? Ecco cosa dice la scienza

Quando pensiamo a cosa bere per idratarci, la risposta sembra ovvia: l’acqua è la regina dell’idratazione. Ma secondo una ricerca dell’Università di Dundee, in Scozia, non è la bevanda più efficace per mantenere il corpo idratato a lungo. I risultati, pubblicati sul American Journal of Clinical Nutrition, hanno infatti rivelato che alcune bevande comuni possono superare l’acqua in termini di durata dell’idratazione.

Lo studio ha confrontato gli effetti di diverse bevande su un gruppo di volontari, osservando come si comportavano nei 4 ore successive all’assunzione. Sorprendentemente, il latte scremato si è classificato come più idratante dell’acqua naturale. Anche le soluzioni per la reidratazione orale (usate contro la disidratazione da diarrea o sforzi intensi) e persino alcune bevande analcoliche hanno ottenuto punteggi più alti.

Il latte idrata più dell’acqua? Lo studio che cambia le regole

Il motivo sta nella composizione delle bevande: la presenza di zuccheri, elettroliti, proteine o grassi rallenta lo svuotamento gastrico, consentendo al corpo di assorbire meglio i liquidi e trattenerli più a lungo. Per esempio, il latte contiene sodio, potassio e lattosio, elementi che favoriscono l’equilibrio idrico e aiutano il corpo a trattenere l’acqua più a lungo rispetto a una semplice bottiglietta d’acqua.

Questo non significa che l’acqua sia da evitare: resta una scelta fondamentale, priva di calorie e sempre consigliabile in numerose situazioni. Tuttavia, in condizioni particolari – come dopo un’attività fisica intensa, in estate o in caso di disidratazione – optare per bevande ricche di nutrienti può risultare più utile per ristabilire l’equilibrio dei fluidi corporei.

Tra le bevande classificate come più idratanti, oltre al latte scremato, ci sono anche tè freddo leggero, succo d’arancia diluito, e soluzioni saline apposite (spesso usate in ambito sportivo o medico). Viceversa, l’alcol e il caffè in eccesso possono avere l’effetto opposto, aumentando la diuresi e riducendo l’idratazione.

Raffinare il concetto di idratazione

Il concetto chiave, secondo gli autori dello studio, è che idratazione non significa solo bere, ma anche trattenere i liquidi nel corpo. In quest’ottica, scegliere bevande che aiutano il bilancio idrico può fare la differenza, specie per anziani, sportivi o persone con particolari esigenze fisiologiche.

In conclusione, questo studio non mira a “demonizzare” l’acqua, ma a raffinare il concetto di idratazione, ricordandoci che anche ciò che accompagna l’acqua nel nostro bicchiere conta. La prossima volta che ci sentiamo assetati, forse un bicchiere di latte – o una bevanda bilanciata – potrebbe essere la risposta più efficace.

Foto di Couleur da Pixabay