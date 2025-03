Cosa succederà tra 10 trilioni di anni?

L’universo è in continua evoluzione, e con il passare del tempo il cosmo cambierà radicalmente. Ma cosa accadrà tra miliardi o addirittura trilioni di anni? Esploriamo insieme le principali teorie sul destino dell’universo, dalla morte termica all’evaporazione dei buchi neri, fino all’ipotesi di un nuovo Big Bang.

1. La fine della formazione stellare

Tra circa 100 trilioni di anni, l’universo entrerà nella cosiddetta “Era delle Stelle Degeneri“. In questo periodo, la formazione stellare cesserà completamente poiché le riserve di gas necessari alla nascita di nuove stelle saranno esaurite. Le uniche stelle rimaste saranno nane bianche, nane brune, stelle di neutroni e buchi neri. Senza nuove stelle, l’universo diventerà progressivamente più oscuro.

2. L’evaporazione dei buchi neri

Secondo la teoria della radiazione di Hawking, i buchi neri non sono eterni: rilasciano lentamente energia attraverso un processo noto come evaporazione quantistica. Questo significa che, dopo un tempo estremamente lungo, anche i buchi neri più massicci finiranno per svanire. Questo processo richiederà circa 10^100 anni per completarsi, lasciando l’universo senza fonti di energia significative.

3. La morte termica dell’universo

Man mano che l’universo si espande e tutte le stelle e i buchi neri scompaiono, il cosmo si avvicinerà alla sua fase finale: la morte termica. Questo scenario, noto anche come “Big Freeze“, prevede che l’universo diventerà un luogo freddo e oscuro, con solo particelle subatomiche sparse nello spazio. Senza energia disponibile per compiere lavoro, ogni forma di attività cesserà definitivamente.

4. Un possibile nuovo Big Bang?

Alcuni modelli cosmologici suggeriscono che l’universo potrebbe non essere destinato a una morte eterna. Alcune teorie, come il Big Bounce, ipotizzano che dopo un’espansione prolungata l’universo potrebbe contrarsi e innescare un nuovo Big Bang, dando origine a un nuovo ciclo cosmico. Altre ipotesi, invece, parlano di universi paralleli, in cui potrebbero emergere nuove forme di esistenza oltre il nostro universo ormai “morto”.

Il futuro dell’universo è un tema affascinante e ancora oggetto di intense ricerche scientifiche. Se il nostro universo sarà destinato a svanire nel nulla o a dare origine a una nuova realtà, rimane un mistero. Una cosa è certa: l’esistenza umana rappresenta solo un istante infinitesimale nella vastità del tempo cosmico. Ma anche in questa breve parentesi, possiamo esplorare, conoscere e immaginare il nostro posto nell’universo.

Foto di Andrey Zaychuk su Unsplash