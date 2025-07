Degenerazione maculare: le nuove terapie che aiutano a recuperare la vista

La degenerazione maculare legata all’età (AMD) è una delle principali cause di perdita della vista negli adulti over 60. Questa patologia colpisce la parte centrale della retina, la macula, causando un progressivo deterioramento della visione centrale e rendendo difficili azioni quotidiane come leggere, riconoscere i volti o guidare. Fino a pochi anni fa, chi riceveva questa diagnosi poteva contare solo su trattamenti per rallentare la progressione, ma non per ripristinare la vista persa.

Oggi però la ricerca scientifica sta cambiando lo scenario. Nuove terapie innovative promettono non solo di bloccare il peggioramento della malattia, ma anche di recuperare parte della vista perduta. Tra le tecniche più promettenti ci sono le terapie cellulari, che prevedono il trapianto di cellule retiniche sane per sostituire quelle danneggiate. Queste cellule, coltivate in laboratorio, vengono impiantate direttamente nella retina per ristabilire le funzioni visive.

Degenerazione maculare: la ricerca apre la strada al recupero della vista

Un’altra frontiera è rappresentata dalle terapie geniche. Queste cure agiscono correggendo direttamente i difetti genetici alla base della degenerazione maculare, favorendo la produzione di proteine protettive o bloccando quelle dannose. Alcuni studi clinici in corso mostrano risultati incoraggianti, con pazienti che hanno sperimentato un miglioramento della visione dopo il trattamento.

La tecnologia ha portato anche alla creazione di dispositivi bionici retinici, veri e propri “occhi elettronici”. Questi impianti, ancora in fase sperimentale, sono progettati per stimolare elettricamente la retina residua, permettendo al cervello di ricostruire immagini parziali e migliorare la percezione visiva. Pur non restituendo una vista perfetta, offrono un supporto importante per riconoscere forme e movimenti.

Un ruolo chiave lo giocano anche le iniezioni intravitreali di nuovi farmaci biologici. Questi trattamenti, più efficaci e con minori effetti collaterali rispetto ai farmaci tradizionali, riescono a ridurre le lesioni alla retina e favorire la rigenerazione dei tessuti. Alcuni pazienti hanno riportato significativi miglioramenti nella capacità di vedere dettagli che avevano ormai perso.

Le terapie con cellule staminali sono un altro ambito in rapido sviluppo. In questo caso si utilizzano cellule non ancora specializzate che, una volta introdotte nella retina, possono trasformarsi in cellule retiniche funzionali. La sfida è riuscire a garantire sicurezza e stabilità nel lungo periodo, ma i primi risultati sono promettenti.

Non va dimenticata l’importanza della diagnosi precoce. La degenerazione maculare può essere rallentata o trattata con maggiore efficacia se viene individuata ai primi segnali. Per questo motivo, gli esperti consigliano controlli regolari dall’oculista, soprattutto dopo i 50 anni o in presenza di familiarità per la malattia.

Grazie a queste nuove terapie, il futuro per chi soffre di degenerazione maculare appare meno buio. Sebbene non esista ancora una cura definitiva, la scienza sta facendo passi da gigante per restituire speranza e qualità della vita a milioni di persone nel mondo.

Foto di zehra soy da Pixabay