E se non fossimo i primi? La teoria della civiltà avanzata perduta

L’umanità si considera la specie dominante sulla Terra, custode della tecnologia più avanzata mai sviluppata sul pianeta. Eppure, una domanda affascinante – quasi inquietante – continua a emergere tra scienziati, filosofi e scrittori: e se non fossimo i primi?

Potrebbe essere esistita, milioni di anni fa, una civiltà tecnologicamente avanzata, poi svanita senza lasciare tracce evidenti?

La “Ipotesi Siluriana”: fantascienza o possibilità scientifica?

A porre per primi la questione in termini scientifici sono stati lo scienziato planetario Gavin Schmidt e l’astrofisico Adam Frank, in un articolo pubblicato nel 2018 sulla rivista International Journal of Astrobiology. La loro teoria, chiamata Ipotesi Siluriana, parte da un paradosso: se una civiltà avanzata fosse esistita milioni di anni fa, oggi ne avremmo davvero prove?

Secondo gli autori, le tracce di una civiltà industriale potrebbero scomparire quasi completamente dopo milioni di anni, soprattutto in un pianeta soggetto a erosione, movimenti tettonici e processi naturali ciclici come la subduzione delle placche.

Che tipo di tracce potrebbero sopravvivere?

Se una civiltà simile alla nostra avesse dominato la Terra nel Mesozoico o addirittura prima, i manufatti e gli edifici sarebbero già scomparsi. Tuttavia, potrebbero rimanere impronte geochimiche nei sedimenti, come variazioni anomale nei livelli di carbonio, metalli rari, plastica fossile o isotopi radioattivi.

Ad esempio, il nostro impatto ambientale – l’Antropocene – sarà visibile nelle rocce del futuro sotto forma di CO₂, microplastiche, pesticidi e cemento. Se ritrovassimo strati simili nel passato, potrebbero rappresentare un indizio.

Un passato che non conosciamo?

Molti restano scettici, e a ragione: nessuna prova concreta di una civiltà tecnologica preumana è mai stata trovata. Tuttavia, la storia della Terra è così lunga – oltre 4,5 miliardi di anni – e la presenza dell’uomo moderno così recente (circa 300.000 anni) che l’idea di una “civiltà fantasma” non può essere del tutto esclusa.

Alcuni ipotizzano che un eventuale evento catastrofico – impatti asteroidali, glaciazioni estreme, inversioni magnetiche – possa aver cancellato tutto, lasciando solo poche tracce chimiche o fossilizzate.

Perché questa ipotesi ci affascina tanto?

Forse perché ci obbliga a relativizzare la nostra centralità nella storia del pianeta. Se altre civiltà sono esistite e si sono estinte, cosa ci rende diversi?

Oppure, al contrario, potrebbe darci una lezione preziosa: la tecnologia non basta a garantire la sopravvivenza, e la memoria storica è fragile. Forse la nostra stessa civiltà sarà un giorno solo un’ombra nei sedimenti del tempo.

In attesa di risposte, la domanda resta aperta. E, forse, anche il mistero.

