Hells Canyon, il canyon più profondo degli Stati Uniti, è sorprendentemente giovane

L’Hells Canyon si estende tra Oregon orientale e Idaho occidentale, fino a toccare lo Stato di Washington. È una meraviglia naturale tanto maestosa quanto recente, almeno per gli standard geologici.

Con una profondità massima di 2.438 metri, questo canyon scavalca persino il Grand Canyon (1.857 metri) e si classifica come il canyon fluviale più profondo del Nord America.

Un’origine recente e violenta

Secondo un nuovo studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, Hells Canyon si è formato in tempi sorprendentemente brevi. Analizzando sedimenti fluviali all’interno di grotte e simulazioni computerizzate, i ricercatori hanno ricostruito la storia della sua formazione.

Quando è nato Hells Canyon?

Circa 2,1 milioni di anni fa, un brusco cambiamento nel corso del fiume Snake — che cominciò a confluire nel sistema del fiume Columbia — amplificò notevolmente l’energia erosiva del flusso d’acqua. Questo cambiamento geomorfologico portò allo scavamento rapido del canyon, modellando anche le valli circostanti.

Una formazione imponente, ma giovane: basti pensare che il Grand Canyon ha impiegato tra i 5 e i 6 milioni di anni per raggiungere la sua forma attuale.

Geologia, energia e conflitti umani

Negli anni ’60 e ’70, il potenziale idroelettrico del fiume Snake attirò l’interesse industriale. Nacque così il complesso di dighe di Hells Canyon, un’opera tanto ambiziosa quanto controversa.

Alla società privata Idaho Power fu concessa la costruzione di tre dighe principali:

Brownlee

Oxbow

Hells Canyon

Queste infrastrutture forniscono energia elettrica a migliaia di persone, ma hanno anche avuto un impatto ambientale significativo, tra cui il blocco della migrazione dei salmoni e l’alterazione degli ecosistemi millenari.

Il dibattito tra interesse pubblico e profitto privato è ancora oggi acceso.

Hells Canyon è davvero il più profondo? Forse no

Sebbene Hells Canyon sia generalmente riconosciuto come il più profondo del Nord America, alcuni studi recenti mettono in discussione il primato.

Sotto il ghiacciaio Ruth in Alaska si nasconde una gola rocciosa soprannominata “il Grand Canyon nascosto”. Nuove misurazioni hanno stimato una profondità di 2.465 metri (±65 m), il che potrebbe renderlo lievemente più profondo dell’Hells Canyon.

Tuttavia, trattandosi di una formazione sotto il ghiaccio, rimane una sfida misurare con precisione la sua reale estensione.

La potenza della natura in tempi rapidi

L’Hells Canyon è la dimostrazione che grandi trasformazioni geologiche possono avvenire in tempi sorprendentemente brevi. Con la sua imponenza, rappresenta un punto di incontro tra forze naturali millenarie e scelte umane recenti, ricordandoci che l’equilibrio tra sviluppo e conservazione è fragile e fondamentale.

Foto di Vined da Pixabay