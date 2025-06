Hisense presenta Laser Mini M2 Pro: il proiettore 4K laser più compatto e intelligente della sua categoria

Hisense, leader globale nel mercato dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, annuncia il lancio del nuovo Laser Mini M2 Pro, un proiettore all’avanguardia che segna un’evoluzione nel mondo della proiezione compatta ad alte prestazioni. Questo dispositivo, estremamente portatile e ricco di tecnologie, è progettato per offrire un’autentica esperienza cinematografica 4K, con immagini nitide, vivaci e coinvolgenti ovunque ci si trovi.

Compattezza e potenza al servizio dell’intrattenimento mobile

Il Mini M2 Pro rappresenta un nuovo standard nel segmento delle proiezioni domestiche portatili. Grazie a una significativa miniaturizzazione del sistema laser e all’uso dell’intelligenza artificiale, Hisense ha progettato il proiettore più piccolo e leggero mai realizzato dal marchio. La mobilità non compromette la qualità: il dispositivo è infatti in grado di offrire prestazioni visive paragonabili a quelle di sistemi home cinema tradizionali.

Imaging 4K intelligente potenziato dall’intelligenza artificiale

Al cuore dell’M2 Pro si trova la piattaforma proprietaria AI 4K Clarity, una suite avanzata di algoritmi dedicati all’ottimizzazione dell’immagine in tempo reale. Il sistema include un AI Upscaler 4K che migliora in modo intelligente i contenuti a bassa risoluzione, una funzione di riduzione del rumore AI per immagini più pulite e definite, e un AI HDR Upscaler che bilancia contrasto e luminosità dinamicamente. Il risultato è una visione più nitida, precisa e ad alta definizione in qualsiasi contesto.

Tecnologia laser avanzata e resa cromatica superiore

Il proiettore utilizza un sistema DLP a 2,07 milioni di micromirror, capace di offrire immagini 4K dettagliate fino a 200 pollici, mantenendo una definizione uniforme su tutta l’area proiettata. La tecnologia Pure Triple Color Laser, impiegata nei modelli top di gamma del brand, impiega laser separati rosso, verde e blu per generare una gamma cromatica ampia e realistica, garantendo colori brillanti e una profondità visiva senza precedenti.

Ottica variabile e installazione intelligente

A differenziare l’M2 Pro da molti proiettori concorrenti è la presenza di uno zoom ottico con rapporto di proiezione 1.0–1.3, che consente di adattare la dimensione dell’immagine senza perdita di qualità. Il dispositivo si installa facilmente grazie all’autofocus automatico e alla correzione trapezoidale intelligente. Inoltre, l’innovativa funzione di adattamento del colore su pareti non bianche permette al sistema di correggere automaticamente la tonalità delle immagini proiettate in base alla superficie, assicurando una fedeltà cromatica costante.

Audio immersivo e contenuti sempre accessibili

Oltre all’eccellenza visiva, il Mini M2 Pro integra un sistema audio potenziato da Dolby Audio e DTS Virtual:X, offrendo un’esperienza sonora spaziale e immersiva senza la necessità di dispositivi esterni. Grazie al sistema operativo VIDAA Smart OS, l’utente ha accesso immediato alle principali piattaforme di streaming, tra cui Netflix, YouTube e Disney+, con supporto a Dolby Vision e formati HDR multipli per una visione ottimale anche con contenuti dinamici e videoludici.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo Hisense Laser Mini M2 Pro sarà disponibile in Italia a partire da luglio 2025 al prezzo consigliato di €999. Il dispositivo verrà distribuito anche nei mercati internazionali più rilevanti, tra cui Stati Uniti, Germania e Australia. Con questo prodotto, Hisense consolida la propria leadership nel settore della proiezione avanzata, offrendo una soluzione compatta e intelligente capace di portare il cinema su grande schermo ovunque.