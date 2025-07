Il tempo ha tre dimensioni? Una nuova teoria potrebbe unificare la fisica

La fisica moderna è divisa in due regni. Da un lato, la relatività generale, che spiega perfettamente il comportamento di pianeti, galassie e buchi neri. Dall’altro, la meccanica quantistica, che regola il mondo delle particelle subatomiche.

Entrambe funzionano… ma non funzionano insieme. Il sogno di un’unica teoria del tutto resta ancora irrealizzato.

La proposta radicale: tempo tridimensionale

Secondo il geofisico Gunther Kletetschka, dell’Università dell’Alaska, il problema è a monte: abbiamo frainteso la natura del tempo.

Nel suo nuovo studio pubblicato su Reports in Advances of Physical Science, propone un’idea audace: il tempo non ha una sola dimensione, ma tre, proprio come lo spazio.

Questo porterebbe il totale delle dimensioni dell’universo da quattro (3D spazio + 1D tempo) a sei (3D spazio + 3D tempo).

Tre tempi, tre scale

Nel modello di Kletetschka, le tre dimensioni temporali si sviluppano su scale diverse:

Tempo quantistico : istantaneo, imprevedibile, regola gli eventi microscopici.

: istantaneo, imprevedibile, regola gli eventi microscopici. Tempo umano : fluido e lineare, quello che viviamo ogni giorno.

: fluido e lineare, quello che viviamo ogni giorno. Tempo cosmico: vastissimo, su scala di miliardi di anni.

Queste tre dimensioni sarebbero ortogonali tra loro, cioè indipendenti, ma interconnesse: una vera e propria tela temporale su cui si dipinge la realtà.

Una teoria con basi sperimentali

A differenza di modelli precedenti, il lavoro di Kletetschka non è solo teorico. Il suo approccio matematico permette di calcolare le masse di particelle già note (come quark top, muoni, elettroni) con valori coerenti con quelli osservati.

Inoltre, fa previsioni verificabili: ad esempio, anticipa piccole variazioni nella velocità delle onde gravitazionali e stima le masse dei neutrini.

Se la teoria fosse confermata…

Una simile scoperta potrebbe cambiare radicalmente la nostra comprensione dell’universo. Significherebbe riscrivere la fisica, unificando due teorie apparentemente inconciliabili e aprendo nuove strade nella cosmologia, nella fisica delle particelle e persino nella tecnologia futura.

Come afferma lo stesso Kletetschka:

“Il tempo tridimensionale diventa la tela dell’universo. Lo spazio è solo la pittura.”

In sintesi

🧠 Una nuova teoria propone che il tempo abbia tre dimensioni .

propone che il tempo abbia . ⚖️ Questo modello potrebbe unificare la fisica quantistica e la relatività generale .

. 🔬 Prevede fenomeni osservabili e misurabili , come masse di particelle e onde gravitazionali.

, come masse di particelle e onde gravitazionali. 🌌 Potrebbe rivoluzionare la nostra visione della realtà.

Il tempo non è più solo una linea

Da Einstein a oggi, abbiamo immaginato il tempo come una freccia unica, che scorre in avanti. Ma se fosse invece una struttura a tre dimensioni, fluida e intrecciata con lo spazio?

Forse, per risolvere il più grande enigma della fisica moderna, dobbiamo solo guardare il tempo da un’altra angolazione.

Foto di goffredo crollalanza su Unsplash