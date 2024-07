Instagram potrebbe oscurare i messaggi: ecco quali

Instagram compie un incredibile passo in avanti nella gestione di numerose controversie, soprattutto quelle legate la nudo. Nel corso della vostra vita sui social scommettiamo che vi sarà capitato almeno una volta di ricevere un messaggio con un contenuto altamente discutibile, per evitare di poter incappare nuovamente in situazioni dello stesso tipo, Meta ha deciso di porre un freno importante alla diffusione di foto di nudo.

Secondo le nuove linee guida, infatti, l’invio di immagini di questo tipo all’interno dei messaggi provati verrà paragonato ai contenuti violenti, per questo verranno inizialmente oscurate. In altre parole, l’utente che la riceverà vedrà una anteprima sfocata, con un messaggio di avviso che spiega anticipatamente quale è il contenuto effettivo dell’immagine, dando poi la possibilità, eventualmente, di aprirla, solo dopo la pressione di un pulsante. Tale impostazione sarà attivata di base a tutti gli adolescenti iscritti al social network, gli adulti invece potranno decidere a loro volta se attivarla, oppure no (ma dovrebbero ricevere una notifica che li incentiva a compiere tale azione).

Instagram: un grande miglioramento sotto vari aspetti

L’obiettivo dell’azienda è proprio quello di scoraggiare l’invio di contenuti di questo tipo, limitando al massimo i cosiddetti predatori sessuali. La funzionerà sarà testata, come riporta il Wall Street Journal, nel corso dei prossimi mesi, sfruttando in parte l’intelligenza artificiale, per riuscire ad identificare e riconoscere quali immagini rientrano in tale categoria. Tali immagini, anche se riconosciute come tali, non verranno però viste da Meta, la quale vi potrà accedere solo nel caso in cui verranno effettivamente segnalate dall’utente finale stesso.