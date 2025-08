Invictus: il nuovo spazioplano europeo per il volo ipersonico

L’Europa guarda al cielo con occhi nuovi. Il nome del suo nuovo progetto spaziale è Invictus: un velivolo ipersonico riutilizzabile in grado di decollare come un normale aereo, ma capace di raggiungere l’orbita con la potenza di un razzo. Il primo volo è previsto per il 2031, ma l’attesa si carica già di significati. Non si tratta solo di una sfida tecnologica: Invictus è l’emblema di un’Europa che vuole riconquistare autonomia e protagonismo nella corsa allo spazio.

Un sistema per viaggiare oltre il suono

Il cuore del progetto è la sua velocità: Invictus sarà in grado di superare Mach 5, cioè cinque volte la velocità del suono. Una soglia che trasforma completamente il modo di concepire la mobilità spaziale, commerciale e difensiva. Coordinato dalla società Frazer-Nash e sostenuto da partner accademici e industriali, il programma può contare su un budget iniziale di oltre 8 milioni di euro.

Tecnologia SABRE, eredità per il futuro

Uno dei punti di forza del progetto è il motore con pre-raffreddatore: un’innovazione che permette di raffreddare l’aria prima che entri nel motore, evitando il surriscaldamento dei componenti interni. Questa tecnologia, derivata dallo sviluppo del motore SABRE, consente di utilizzare l’ossigeno atmosferico nelle prime fasi del volo, riducendo il peso e migliorando l’efficienza.

Versatilità e sostenibilità al centro

Invictus non è pensato solo per missioni spaziali, ma anche per lanci satellitari, operazioni di emergenza e trasporto ultra-rapido. La sua natura riutilizzabile punta a ridurre i costi e a limitare l’impatto ambientale. È la risposta europea ai colossi come SpaceX, ma con un’identità propria: sostenibile, autonoma, strategica.

Un nuovo capitolo per l’Europa nello spazio

Tommaso Ghidini dell’ESA lo ha detto chiaramente: “Il volo ipersonico è la porta d’accesso a una nuova era”. E Invictus, come suggerisce il nome, nasce per non essere sconfitto. In un mondo in cui lo spazio è sempre più affollato e competitivo, l’Europa risponde con visione, ingegno e un progetto che – almeno nelle intenzioni – non teme il confronto.

Foto di blues lee su Unsplash