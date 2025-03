Cos’è la “Pioggia di Sangue” sull’Isola di Hormuz in Iran?

La scorsa settimana, un incredibile spettacolo ha sorpreso i bagnanti dell’isola di Hormuz in Iran. La sabbia della riva è diventata rossa, come se l’acqua del mare fosse stata tinta di sangue, creando un paesaggio spettacolare e inquietante. I video di questa “pioggia di sangue” sono diventati virali, totalizzando milioni di visualizzazioni sui social media. Ma cosa si nasconde dietro questo fenomeno naturale?

Cosa Causa la Pioggia di Sangue su Hormuz?

Contrariamente alla credenza popolare che potrebbe suggerire un’origine misteriosa o soprannaturale, la “pioggia di sangue” è un fenomeno completamente naturale. La spiegazione risiede nel suolo ricco di ossido di ferro che caratterizza l’isola di Hormuz, spesso chiamata “l’isola arcobaleno” per i suoi terreni multicolori.

Durante forti piogge, il terreno ricco di ossido di ferro viene dilavato dalle montagne dell’isola e trascinato verso il mare. L’ossido di ferro, noto anche come ruggine, è ciò che conferisce alla sabbia e all’acqua del mare il caratteristico colore rosso intenso. A differenza di fenomeni simili causati da polvere trasportata dal vento, come accade in altre parti del mondo, l’isola di Hormuz presenta un’alta concentrazione di minerali di ferro, argilla, carbonati e rocce vulcaniche che contribuiscono a questo spettacolare effetto cromatico.

Blood rain! ; I am just kidding; this is what happens when rain falls on red sand rich with iron oxide minerals, creating the illusion of blood rain. Red beach of Hormoz island, Iran

Video: hormoz_qeshm pic.twitter.com/D3w0hcZBjv — Geology Tweets (@GeologyTime) October 25, 2024

Un Luogo Unico e Magnetico per i Turisti

Questo fenomeno ha trasformato l’isola in una meta di turismo naturale, dove i visitatori accorrono per ammirare le onde rosse che si infrangono sulla riva e per scoprire le montagne multicolori. Non solo il colore rosso, ma anche le sfumature gialle e arancioni create dai minerali locali offrono un’esperienza visiva unica. I residenti di Hormuz, consapevoli dell’attrazione che il fenomeno esercita sui turisti, hanno imparato a sfruttarlo, facendo della “pioggia di sangue” un’attrazione da non perdere.

Sebbene il fenomeno possa sembrare spettrale o inquietante, dietro la “pioggia di sangue” c’è una spiegazione puramente geologica. Le piogge forti sull’isola di Hormuz portano con sé una combinazione di minerali che tinge l’acqua e la sabbia, creando uno spettacolo affascinante che richiama turisti da tutto il mondo.

Foto di Steven Weeks su Unsplash