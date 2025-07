Le Hawaii si muovono: ogni anno più vicine al Giappone di 10 centimetri

Le Hawaii si stanno spostando. No, non è fantascienza: è geologia. Ogni anno, questo arcipelago vulcanico dell’Oceano Pacifico si avvicina al Giappone di circa 10 centimetri. Il fenomeno, misurato con precisione dai satelliti GPS, è una testimonianza concreta di quanto la superficie terrestre sia dinamica e viva, anche se spesso impercettibile ai nostri occhi.

Alla base di questo lento ma costante movimento c’è il funzionamento delle placche tettoniche, enormi porzioni della crosta terrestre che galleggiano sul mantello fluido sottostante. Le Hawaii si trovano sulla placca del Pacifico, la più grande tra quelle che compongono la litosfera del pianeta. Questa placca si muove costantemente verso nord-ovest, in direzione del Giappone.

Le Hawaii si avvicinano al Giappone: ecco perché si muovono ogni anno

Il movimento non è una novità: da milioni di anni, la placca del Pacifico si sposta a una velocità media di 7-10 centimetri all’anno. È proprio grazie a questo processo che si sono formate le isole Hawaii, una dopo l’altra, mentre la placca scivolava sopra un “punto caldo” nel mantello terrestre, che produce magma in modo continuo. Quando il magma sale in superficie, forma nuove isole vulcaniche.

Questo significa che le Hawaii più giovani sono quelle più a sud-est, come Big Island, dove si trova ancora un’intensa attività vulcanica. Le isole più vecchie, come Kauai, sono invece più a nord-ovest e si allontanano progressivamente dal punto caldo, erodendosi nel tempo. È una sorta di nastro trasportatore geologico che plasma l’arcipelago e lo sposta lentamente sull’oceano.

La direzione verso il Giappone è una coincidenza geografica: le Hawaii non arriveranno mai veramente a toccare le coste nipponiche. Tuttavia, il fatto che si stiano muovendo dimostra quanto sia attiva la Terra sotto di noi. Questi movimenti, infatti, sono gli stessi che causano terremoti, formazione di catene montuose e apertura di nuovi oceani.

Prevenzione dei disastri naturali

La misurazione precisa di questi spostamenti è possibile grazie alla tecnologia GPS ad alta precisione, che permette ai geologi di monitorare il movimento delle placche in tempo reale. Queste informazioni sono fondamentali anche per la prevenzione dei disastri naturali, perché aiutano a comprendere meglio le aree a rischio sismico o vulcanico.

Il caso delle Hawaii è un esempio affascinante di come la geologia possa raccontare storie di trasformazioni lente ma profonde. È un invito a guardare il nostro pianeta non come un’entità statica, ma come un sistema in continuo mutamento, dove anche ciò che sembra immobile si muove con forza e determinazione.

In conclusione, le Hawaii non stanno ferme: si muovono, lentamente ma inesorabilmente, avvicinandosi al Giappone di 10 centimetri l’anno. Un piccolo spostamento su scala umana, ma una prova gigantesca del potere della Terra di modellarsi, evolversi e sorprendere.

Foto di Phillip Ziegler da Pixabay