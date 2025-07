Malattie mentali: possono iniziare già prima della nascita? Cosa dice la scienza

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha rivoluzionato la nostra comprensione delle malattie mentali, suggerendo che i loro primi segnali potrebbero emergere ben prima della nascita. Studi recenti in neuroscienze e psichiatria perinatale indicano che alcune condizioni psichiatriche, come la schizofrenia, il disturbo bipolare o l’autismo, potrebbero iniziare a svilupparsi già durante la vita intrauterina, quando il cervello è ancora in formazione.

Durante la gravidanza, il cervello del feto attraversa fasi di crescita estremamente delicate. È proprio in queste fasi che fattori genetici ed epigenetici, insieme ad alcune influenze ambientali, possono interferire con lo sviluppo delle connessioni neuronali. Piccole alterazioni in questo processo possono avere effetti a lungo termine, predisponendo l’individuo a disturbi mentali che si manifesteranno anni dopo, anche nell’adolescenza o nell’età adulta.

Origini prenatali delle malattie mentali: una nuova frontiera della psichiatria

Uno dei fattori chiave è lo stato di salute della madre durante la gravidanza. Infezioni, stress cronico, carenze nutrizionali o l’esposizione a sostanze tossiche possono influenzare il feto attraverso processi infiammatori e squilibri ormonali. Alcuni studi hanno evidenziato, ad esempio, che un’infezione virale contratta dalla madre nel primo trimestre potrebbe aumentare il rischio di schizofrenia nel bambino.

Anche la genetica gioca un ruolo fondamentale. Molte malattie mentali hanno una componente ereditaria, ma la sola presenza di geni “a rischio” non basta a causare il disturbo. Ciò che conta è l’interazione tra geni e ambiente. È qui che entra in gioco l’epigenetica: modifiche chimiche che regolano l’attività dei geni senza alterare il DNA e che possono essere influenzate dalle condizioni intrauterine.

Gli scienziati stanno cercando di identificare i “biomarcatori fetali” che possano segnalare un rischio aumentato di malattia mentale già in gravidanza. L’obiettivo è intervenire precocemente, magari ancora prima della nascita, con strategie preventive o terapeutiche. Sebbene siamo ancora lontani da una diagnosi prenatale definitiva, i progressi nella neurobiologia fetale aprono scenari promettenti.

Promuovere una maggiore attenzione alla salute mentale e fisica durante la gravidanza

Tuttavia, è importante sottolineare che un rischio aumentato non equivale a una condanna. Molti bambini esposti a fattori avversi durante la gravidanza crescono senza sviluppare alcuna patologia mentale. La resilienza individuale, l’ambiente familiare e il supporto precoce possono fare una grande differenza nello sviluppo del bambino.

Queste scoperte non devono colpevolizzare le madri, ma anzi promuovere una maggiore attenzione alla salute mentale e fisica durante la gravidanza. Investire nel benessere materno — dalla nutrizione al sostegno psicologico — è oggi considerato uno degli strumenti più efficaci per prevenire il disagio psichico nelle generazioni future.

In definitiva, la salute mentale non inizia alla nascita, ma si costruisce sin dai primi istanti della vita. Capire cosa succede nel grembo materno può aiutarci a intervenire prima, meglio e in modo più umano.

Foto di KOMMERS su Unsplash