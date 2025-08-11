Search here...
Mancini vs Destrimani: come cambia la percezione visiva dei dettagli

By: Annalisa Tellini

Le differenze tra mancini e destrimani non riguardano solo il modo in cui usiamo gli strumenti, ma influenzano anche il modo in cui percepiamo il mondo visivo. Nuove scoperte neuroscientifiche rivelano vie sorprendenti con cui la dominanza manuale modella la percezione dei dettagli quotidiani.

Secondo l’“action asymmetry hypothesis” proposta da ricercatori della Cornell University, la mano dominante influenza quale emisfero cerebrale si specializza nell’elaborazione di stimoli visivi ad alta frequenza. Mentre nei destrimani è il lato sinistro del cervello a gestire questi dettagli, nei mancini avviene esattamente il contrario.

Mancini e Destrimani: le sorprendenti differenze nella percezione dei dettagli

Uno studio su adulti più anziani ha mostrato che i mancini spesso superano destrimani e ambidestri nei compiti di memoria visiva, soprattutto nella fase di richiamo, suggerendo un vantaggio specifico consolidato fin dall’adolescenza.

La zona cerebrale deputata al riconoscimento dei volti (giro fusiforme) tende a essere lateralizzata in modo più bilaterale nei mancini, mentre nei destrimani risponde principalmente sul lato destro. Ciò può influenzare come ogni gruppo elabori e interpreti le espressioni facciali e i dettagli visivi del volto.

La percezione tende naturalmente a privilegiare l’emicampo visivo sinistro, un fenomeno noto come pseudoneglect: una lieve inclinazione a percepire gli stimoli come più rilevanti o centrati sul lato sinistro. Sebbene non sia direttamente legato alla mancinità, contribuisce al modo complessivo in cui interpretiamo i dettagli nello spazio visivo.

Esplorare la diversità cognitiva umana

Contrariamente a credenze popolari, non ci sono prove che i mancini abbiano abilità spaziali superiori ai destrimani. Un ampio studio internazionale su circa 422.000 persone non ha riscontrato differenze significative nelle competenze di navigazione tra i gruppi.

Vivendo in un mondo progettato per destrimani — strumenti, utensili e interfacce — i mancini sviluppano esperienze embodied che potrebbero influenzare la cognizione visiva. Tuttavia, la familiarità con oggetti d’uso comune sembra avvantaggiare universalmente le percezioni relative alla mano destra, anche nei mancini.

In sintesi, la dominanza manuale modula aspetti specifici della percezione visiva—dalla gestione dei dettagli dinamici alla memoria visiva—senza però conferire un vantaggio globale. Capire queste differenze ci aiuta a esplorare la diversità cognitiva umana e potrebbe aprire la strada a strategie personalizzate in ambito educativo, riabilitativo e tecnologico.

Foto di Adrian da Pixabay

Scoperto un pianeta simile a Pandora vicino ad Alpha Centauri
Annalisa Tellini
Annalisa Tellini
Musicista affermata e appassionata di scrittura Annalisa nasce a Colleferro. Tuttofare non si tira indietro dalle sfide e si cimenta in qualsiasi cosa. Corista, wedding planner, scrittrice e disegnatrice sono solo alcune delle attività. Dopo un inizio su una rivista online di gossip Annalisa diventa anche giornalista e intraprende la carriera affidandosi alla testata FocusTech per cui attualmente scrive

