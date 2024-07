Memoria RAM e DRAM: prezzi in crescita del 20% nel corso del 2024

I prezzi di alcune delle schede più fondamentali per i nostri personal computer, quali sono appunto le RAM, sono destinati a crescere esponenzialmente nel corso dei prossimi mesi, come riscontrato da un recente studio/ricerca pubblicato da TrendForce, che fa da eco alla crescita prevista da parte degli SSD.

Fino a poco tempo fa le prime stime parlavano di un rialzo dei prezzi che oscillava tra il 3 e l’8%, sfortunatamente le previsioni sono andate ben oltre le aspettative, poiché l’incremento sarà tra il 15 ed il 20% del listino attuale. Discorso simile per quanto riguarda le DRAM per i server, infatti ad Aprile sono state incrementate tra il 9 ed il 19%.

Aumenti RAM e DRAM: ma per quale motivo?

Dietro ad un aumento così considerevole del prezzo deve esistere un motivo assolutamente fondato, ebbene, stando a quanto trapelato in rete, la motivazione pare essere legata alla ricollocazione delle risorse del produttore, in altre parole le aziende produttrici stanno focalizzando la propria attenzione verso memorie di altro tipo, come quelle ad alta larghezza di banda, le cosiddette HBM.

Di conseguenza la produzione delle piccole componenti fondamentali per i nostri computer, andrà a rilento, con il corrispettivo aumento di prezzo. In un momento storico in cui la popolazione ha sempre meno denaro a disposizione, ci scontriamo nuovamente con un incremento della spesa per componenti delle quali, a tutti gli effetti, non possiamo assolutamente fare a meno, e la causa di tutto questo, almeno per una volta, non è da imputare alla guerra o ad aumenti spropositati del costo delle materie prime.