Nato da un embrione congelato nel 1994: il “bambino più grande” del mondo stupisce la scienza

Nel novembre 2024 è nato negli Stati Uniti un bambino che ha già fatto la storia della medicina e dell’embriologia. Non per il suo peso o altezza, ma per l’età del suo embrione: era stato congelato nel 1994, ben 30 anni prima del parto. Si tratta del caso documentato di embrione congelato da più tempo mai impiantato con successo, guadagnandosi il soprannome mediatico di “bambino più grande del mondo”.

L’embrione era stato donato da una coppia anonima negli anni ’90 e conservato in azoto liquido presso una banca per la crioconservazione. Nel 2023 è stato scelto da una coppia in cerca di fecondazione assistita, che ha deciso di tentare l’impianto senza sapere subito l’età esatta del materiale embrionale. Il risultato è stato sorprendente: una gravidanza regolare e un parto perfettamente riuscito.

Record mondiale: nasce un bambino da un embrione congelato nel 1994

Il caso è stato reso noto dal National Embryo Donation Center (NEDC), un’organizzazione statunitense non-profit che si occupa della donazione di embrioni conservati. Nonostante l’età, l’embrione si è sviluppato in modo del tutto normale, a dimostrazione che la tecnologia di congelamento, anche se risalente a trent’anni fa, può mantenere intatte le potenzialità vitali.

Questa nascita straordinaria solleva domande affascinanti e delicate: fino a quanto tempo un embrione può essere conservato? Quali sono le implicazioni etiche, legali e psicologiche del far nascere oggi bambini concepiti tecnicamente in un’altra epoca? Per gli scienziati, la risposta medica è chiara: finché l’embrione è stato congelato correttamente, può teoricamente restare vitale per decenni.

La tecnica di crioconservazione ha rivoluzionato la medicina riproduttiva, permettendo di conservare embrioni, ovuli e spermatozoi per lunghi periodi. Questo apre possibilità concrete per chi affronta terapie che mettono a rischio la fertilità, come i trattamenti oncologici, o per chi desidera posticipare la genitorialità. Ma episodi come questo pongono anche interrogativi culturali e sociali.

La scienza può superare anche le barriere del tempo

Dal punto di vista legale, ogni paese ha regole diverse sulla durata della conservazione degli embrioni. Negli Stati Uniti, non esistono limiti temporali imposti dalla legge, mentre in Italia la legge 40 impone restrizioni molto più severe. Tuttavia, casi come questo potrebbero stimolare il dibattito anche in Europa.

Per la coppia che ha scelto l’embrione del 1994, l’età non è stata un deterrente. Al contrario, hanno dichiarato di aver voluto “dare una possibilità alla vita” anche a un embrione considerato dimenticato. Il bambino è nato sano, senza complicazioni, confermando che la scienza può superare anche le barriere del tempo.

Questa storia, oltre a stabilire un nuovo record mondiale, è una testimonianza toccante del progresso biotecnologico e delle nuove possibilità offerte dalla medicina riproduttiva. Ma è anche un invito a riflettere: ogni embrione conservato rappresenta una potenziale vita, in attesa di trovare il suo tempo per venire al mondo.

Foto di Elena Έλενα Kontogianni Κοντογιάννη da Pixabay