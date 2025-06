Nooch, il lievito alimentare: cos’è, benefici e come usarlo in cucina

Negli ultimi anni, il “nooch” ha conquistato un posto d’onore nelle cucine di vegani, vegetariani e curiosi gourmet. Il termine, abbreviazione affettuosa di nutritional yeast (lievito alimentare), si riferisce a un prodotto inattivo, dal colore dorato e dal sapore sorprendentemente simile al formaggio stagionato. Ma non è solo questione di gusto: il nooch è anche un piccolo concentrato di benefici nutrizionali.

Il lievito alimentare si ottiene coltivando il lievito Saccharomyces cerevisiae su melasse di canna o barbabietola. Viene poi raccolto, inattivato con il calore e trasformato in scaglie o polvere. A differenza del lievito da panificazione, non ha potere fermentante, e proprio per questo viene utilizzato come condimento e integratore.

Cos’è il nooch e perché dovresti provarlo in cucina

Uno degli aspetti più apprezzati del nooch è la sua ricchezza nutrizionale. È una fonte completa di proteine vegetali, contiene vitamine del gruppo B — spesso arricchito con B12 — e apporta minerali come zinco, magnesio e selenio. Per chi segue una dieta vegetale, può rappresentare un supporto utile per integrare nutrienti altrimenti carenti.

Dal punto di vista culinario, il nooch è un vero e proprio jolly. Il suo gusto umami, vagamente nocciolato e formaggioso, lo rende perfetto per insaporire zuppe, paste, risotti, insalate e anche popcorn. Molti lo usano come alternativa vegetale al parmigiano, spolverandolo sui piatti caldi per esaltarne il sapore.

Non mancano però alcune precauzioni. Sebbene il nooch sia generalmente ben tollerato, chi soffre di intolleranza ai lieviti o ha patologie autoimmuni dovrebbe consultare il medico prima di consumarlo regolarmente. Inoltre, è sempre bene leggere l’etichetta per verificare la presenza di eventuali fortificazioni o allergeni.

Molto più di un semplice condimento

Un altro punto importante è la moderazione. Essendo ricco di purine, può contribuire all’aumento dell’acido urico in soggetti predisposti alla gotta. Inoltre, l’elevata presenza di glutammato naturale (non aggiunto) può dare fastidio a chi è particolarmente sensibile a questa sostanza.

In conclusione, il lievito alimentare è molto più di un semplice condimento: è un alleato prezioso per chi vuole unire gusto e salute. Versatile, nutriente e facile da usare, il nooch merita un posto nella dispensa di chi ama sperimentare senza rinunciare al benessere.

Come per ogni alimento “funzionale”, il segreto sta nell’integrarlo con consapevolezza, valorizzandone le qualità ma senza pensarlo come un supercibo miracoloso. In cucina — e nella salute — l’equilibrio resta la chiave.

Foto di Karyna Panchenko su Unsplash