Nurabot, il robot infermiere arriva in Italia nel 2026

In un momento storico segnato dalla cronica carenza di personale sanitario, arriva una risposta tecnologica che promette di trasformare radicalmente il lavoro nei reparti ospedalieri. Si chiama Nurabot ed è un assistente robotico progettato da Kawasaki Heavy Industries in collaborazione con il colosso taiwanese Foxconn, pronto a sbarcare in Italia nel 2026.

Automazione ospedaliera: cosa fa Nurabot

Basato sul robot sociale “Nyokkey”, Nurabot è stato adattato per l’uso clinico, dotato di:

Due braccia meccaniche per afferrare farmaci, campioni e oggetti clinici

per afferrare farmaci, campioni e oggetti clinici Vano portaoggetti interno per il trasporto autonomo

per il trasporto autonomo Sistema di guida intelligente per muoversi in corsie e reparti

per muoversi in corsie e reparti Interazione vocale con pazienti e personale per fornire istruzioni igienico-sanitarie

I primi test, avviati in Taiwan nella primavera 2025, mostrano una riduzione del carico di lavoro infermieristico fino al 30%.

Una risposta concreta alla carenza di infermieri

Secondo l’OMS, entro il 2030 mancheranno all’appello oltre 4,5 milioni di infermieri. Nurabot non intende sostituire il personale, ma automatizzare mansioni ripetitive come trasporto, consegne e sorveglianza notturna, liberando tempo per cure complesse e relazioni umane.

Sfide e accoglienza nel contesto italiano

L’introduzione di Nurabot in Italia richiederà:

Adattamento delle infrastrutture ospedaliere

Integrazione con i sistemi informativi sanitari

Percorsi di formazione per il personale

Campagne di sensibilizzazione per facilitare l’accettazione culturale del nuovo assistente

Robotica e sanità: collaborazione, non sostituzione

Le versioni future di Nurabot potranno includere riconoscimento facciale, supporto multilingue e persino capacità di sollevamento pazienti. Ma resta fermo un punto: nessun algoritmo potrà mai replicare l’empatia, la sensibilità e il giudizio clinico di un infermiere.

Nurabot si propone come strumento di supporto, non sostitutivo. Un aiuto concreto, ma non la soluzione definitiva a una crisi che resta strutturale: serve più personale, più formazione, stipendi adeguati e investimenti pubblici. La tecnologia può sostenere, ma la cura resta umana.

Foto di Pete Linforth da Pixabay