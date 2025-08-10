Search here...
Odore dell’ovulazione: come influisce su stress e attrazione maschile secondo la scienza

By: Annalisa Tellini

Negli ultimi anni, la scienza ha svelato meccanismi sottili e affascinanti che regolano l’attrazione tra esseri umani. Tra questi, uno dei più sorprendenti è il ruolo dell’olfatto nel riconoscimento del periodo fertile femminile. Diversi studi hanno dimostrato che l’odore corporeo delle donne cambia durante l’ovulazione e che gli uomini, inconsapevolmente, reagiscono a questi segnali chimici con variazioni comportamentali e fisiologiche.

Durante il periodo ovulatorio, il corpo femminile emette feromoni e altre sostanze volatili che possono rendere l’odore corporeo più gradevole agli uomini. Ma non si tratta solo di attrazione fisica: la ricerca ha dimostrato che l’esposizione a questi odori può addirittura ridurre i livelli di cortisolo — l’ormone dello stress — nel corpo maschile. In altre parole, l’odore dell’ovulazione non solo attira, ma rilassa.

Attrazione chimica: l’effetto dell’odore dell’ovulazione sul cervello maschile

Uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology ha coinvolto uomini esposti all’odore delle t-shirt indossate da donne in varie fasi del ciclo mestruale. I risultati hanno rivelato che le magliette usate durante l’ovulazione venivano percepite come significativamente più attraenti, e l’esposizione a esse riduceva lo stress, misurato attraverso livelli salivari di cortisolo.

Questi effetti, secondo i ricercatori, derivano da una comunicazione inconscia di fertilità. Il corpo maschile, a livello evolutivo, potrebbe essere programmato per reagire positivamente a questi segnali naturali, percependo il momento ovulatorio come un’opportunità ottimale per la riproduzione. È un esempio straordinario di come la biologia possa influenzare il comportamento senza passare attraverso la consapevolezza.

Non si parla di odori forti o sgradevoli, ma di sottili segnali chimici che non vengono rilevati consciamente. Questo fenomeno è parte di una branca della scienza chiamata “comunicazione chemosensoriale umana”, che studia come gli odori corporei influenzino emozioni, decisioni e legami sociali.

Queste influenze si sommano a cultura, esperienze e preferenze personali

Questo tipo di ricerca apre nuove prospettive anche sullo studio delle relazioni interpersonali, suggerendo che molti dei nostri comportamenti — dall’attrazione all’empatia — possono essere radicati in dinamiche biologiche complesse. Lontano dall’essere deterministiche, queste influenze si sommano a cultura, esperienze e preferenze personali.

Infine, questi studi non intendono ridurre l’attrazione umana a pura chimica, ma piuttosto evidenziano quanto corpo e mente siano interconnessi. Anche quando crediamo di scegliere con il cuore o con la testa, potrebbe esserci un pizzico di biologia a guidare, silenziosamente, le nostre emozioni.

Foto di Tim Mossholder su Unsplash

Articolo precedente
Scoperto il buco nero più massiccio dell’universo: 36 miliardi di soli
Annalisa Tellini
Musicista affermata e appassionata di scrittura Annalisa nasce a Colleferro. Tuttofare non si tira indietro dalle sfide e si cimenta in qualsiasi cosa. Corista, wedding planner, scrittrice e disegnatrice sono solo alcune delle attività. Dopo un inizio su una rivista online di gossip Annalisa diventa anche giornalista e intraprende la carriera affidandosi alla testata FocusTech per cui attualmente scrive

