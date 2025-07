Paralisi di Bell: cos’è, come riconoscerla e perché non va sottovalutata

La paralisi di Bell è una condizione neurologica improvvisa e spesso spaventosa, che causa la perdita del controllo dei muscoli di metà volto. Chi ne viene colpito si ritrova all’improvviso con una parte del viso che non si muove più normalmente: un occhio che non si chiude, la bocca che pende da un lato, difficoltà a sorridere o a parlare chiaramente. Nonostante il forte impatto emotivo che provoca, nella maggior parte dei casi questa patologia è temporanea e reversibile.

Si stima che ogni anno 20-30 persone su 100.000 siano colpite da questa forma di paresi facciale periferica. La causa precisa non è ancora del tutto chiara, ma la medicina ritiene che la paralisi di Bell sia legata a un’infiammazione del nervo facciale (nervo cranico VII), che controlla i muscoli del volto. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella di un’infezione virale, in particolare da virus herpes simplex, che potrebbe riattivarsi e colpire il nervo.

Paralisi di Bell: quando metà volto smette di muoversi all'improvviso

I sintomi compaiono all’improvviso, spesso nel giro di poche ore. Oltre alla debolezza o alla paralisi di metà volto, possono esserci difficoltà a chiudere l’occhio, perdita del gusto sulla parte anteriore della lingua, lacrimazione alterata o ipersensibilità ai suoni da un lato. In alcuni casi si avvertono anche dolori dietro l’orecchio o al collo.

La diagnosi di paralisi di Bell è clinica, ovvero si basa sull’osservazione dei sintomi da parte del medico. È importante escludere altre cause più gravi di paralisi facciale, come un ictus o un tumore. Per questo motivo è fondamentale rivolgersi subito a un professionista, che potrà effettuare gli esami necessari e rassicurare il paziente sulla natura generalmente benigna di questa condizione.

Il trattamento si basa principalmente sulla somministrazione precoce di cortisonici, che riducono l’infiammazione e migliorano le probabilità di recupero completo. In alcuni casi, se si sospetta un’origine virale, possono essere associati antivirali. È fondamentale proteggere l’occhio colpito, che non si chiude bene, per evitare danni alla cornea.

La riabilitazione può aiutare ad accelerare il recupero

La prognosi della paralisi di Bell è generalmente favorevole: circa l’85% dei pazienti recupera completamente le funzioni del volto entro 3-6 mesi. Tuttavia, in alcuni casi possono rimanere piccoli segni residui, come lievi asimmetrie o contrazioni involontarie.

La riabilitazione può aiutare ad accelerare il recupero. Fisioterapia, esercizi specifici per i muscoli facciali e, nei casi più complicati, terapie come l’elettrostimolazione possono essere utili per ristabilire il corretto funzionamento del nervo facciale.

La paralisi di Bell, pur essendo spaventosa per chi la vive, non è solitamente pericolosa per la vita. Tuttavia, conoscerla e riconoscerne subito i sintomi permette di intervenire tempestivamente e favorire un recupero più rapido e completo.

