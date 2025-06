Parlare da soli fa bene al cervello? Cosa rivela la scienza

Quante volte ci è capitato di borbottare da soli mentre cuciniamo, stiamo in fila o affrontiamo un momento di stress? Parlare da soli è più comune di quanto pensiamo, e non è affatto segno di instabilità. Anzi, secondo molte ricerche, può essere un potente strumento cognitivo ed emotivo, in grado di potenziare memoria, concentrazione e persino la resilienza.

Un alleato per attenzione e concentrazione

Uno studio condotto dal prof. Gary Lupyan dell’Università del Wisconsin ha mostrato che verbalizzare ciò che si sta cercando – ad esempio nominare un oggetto mentre lo si cerca – attiva simultaneamente le aree visive e linguistiche del cervello. Questo rende il cervello più efficiente nel selezionare informazioni rilevanti, migliorando l’attenzione e l’orientamento. Parlare da soli, quindi, non è distrazione, ma un modo per focalizzare meglio l’obiettivo.

Parole che rinforzano la memoria

Leggere ad alta voce o ripetere le liste mentali non è una semplice mania: è una strategia. Quando trasformiamo un pensiero scritto in stimolo uditivo, il cervello lo registra con maggior profondità. Questo vale per lo studio, ma anche per l’organizzazione quotidiana. La verbalizzazione aiuta anche a strutturare i pensieri: parlare da soli significa, in un certo senso, mettere ordine nel caos mentale.

Auto-motivazione ed emozioni sotto controllo

Il dialogo con se stessi può essere anche un potente regolatore emotivo. Ethan Kross, psicologo dell’Università del Michigan, ha scoperto che rivolgersi in seconda persona (“Tu puoi farcela”) riduce l’ansia e migliora la performance. Questo distanziamento linguistico aiuta a gestire meglio le emozioni e a prendere decisioni più lucide sotto stress.

Una tecnica contro i pensieri negativi

Chi soffre di ansia o vive momenti di forte pressione emotiva può trovare beneficio nel verbalizzare i propri pensieri. Secondo la terapeuta Gabrielle Morse, parlare ad alta voce aiuta a rallentare il flusso dei pensieri, favorendo una visione più oggettiva e razionale. In pratica, rende visibile ciò che altrimenti resterebbe in un vortice interiore.

Un comportamento naturale e intelligente

Lungi dall’essere segno di stranezza, parlare da soli è una pratica utile e persino salutare. La prossima volta che vi sorprenderete a discutere con voi stessi, sappiate che state solo allenando il cervello.

