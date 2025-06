Quando il Concorde inseguì un’eclissi: il volo scientifico irripetibile del 1973

Il 30 giugno 1973 non fu un giorno qualunque per la scienza e per l’aviazione. Un Concorde, l’aereo simbolo della velocità e dell’ingegneria avanzata, si sollevò in volo dalle Isole Canarie con un compito straordinario: inseguire l’ombra di un’eclissi solare totale sopra il continente africano. Per 74 minuti, sette scienziati ebbero l’opportunità di osservare il Sole come mai prima.

Un laboratorio supersonico a 17.000 metri

Il Concorde 001, prototipo non ancora impiegato per voli commerciali, venne trasformato in un osservatorio scientifico volante. All’interno: telecamere a infrarossi, strumenti ottici, sensori e finestre in cristallo di quarzo montate direttamente sulla fusoliera. Tutto era pronto per sfruttare un’opportunità irripetibile: volare a Mach 2.2 (oltre 2.300 km/h) e rimanere nell’ombra lunare per oltre un’ora, quando da terra un’eclissi dura appena qualche minuto.

La scienza incontra il coraggio

Il risultato fu stupefacente. Oltre all’esperienza quasi mistica descritta da chi era a bordo — “era come essere nel buio più profondo in pieno giorno” — il team rilevò oscillazioni periodiche nella corona solare che da terra sono difficilmente osservabili. Tuttavia, molti dei dati furono archiviati su rullini da 35 mm, mai digitalizzati per mancanza di fondi. Un patrimonio scientifico rimasto in parte inaccessibile, ma ancora carico di potenziale.

Il simbolo di un’epoca audace

Quella missione fu anche un esempio di cooperazione internazionale tra Francia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. Il Concorde dimostrò non solo di essere un prodigio tecnico, ma anche una piattaforma perfetta per la ricerca scientifica, capace di fondere audacia, visione e tecnologia.

Oggi, a oltre 50 anni da quell’impresa, il volo del Concorde nell’ombra del Sole resta un simbolo di ciò che accade quando la scienza sogna in grande. Un promemoria che il futuro, spesso, nasce da atti coraggiosi e dalla volontà di guardare oltre l’orizzonte — o addirittura, oltre la luce.

