Creare un’abitudine in 21 giorni? La scienza smentisce il mito

Hai mai sentito dire che per acquisire una nuova abitudine bastano 21 giorni? Questa convinzione si è diffusa nel tempo, ma la scienza ha dimostrato che si tratta di un mito. Secondo diversi studi, il tempo necessario per trasformare un’azione in un’abitudine è molto più lungo e varia da persona a persona.

Cosa sono le abitudini e perché sono importanti

Le abitudini sono comportamenti che ripetiamo automaticamente, senza doverci pensare troppo. Sono fondamentali nella nostra vita quotidiana, poiché ci permettono di ottimizzare le energie mentali e affrontare meglio le sfide. Le buone abitudini, come fare esercizio fisico o leggere ogni giorno, migliorano il benessere, mentre quelle dannose possono compromettere la salute e la produttività.

L’origine del mito dei 21 giorni

L’idea che servano solo 21 giorni per creare un’abitudine nasce dagli studi dello psicologo Maxwell Maltz negli anni ’60. Egli osservò che i suoi pazienti impiegavano almeno 21 giorni per adattarsi a un cambiamento fisico, come una nuova protesi o una cicatrice. Nel tempo, la parola “almeno” è andata persa e il concetto è stato semplificato e diffuso erroneamente come regola universale.

Cosa dice la scienza?

Uno studio dell’University College di Londra ha dimostrato che il tempo medio per creare un’abitudine è di 66 giorni, poco più di due mesi. Tuttavia, il periodo varia tra 18 e 254 giorni, a seconda della persona, della complessità del comportamento e del contesto in cui si trova.

Come creare un’abitudine in modo efficace

Gli esperti suggeriscono alcuni accorgimenti per rendere più semplice l’adozione di una nuova abitudine:

Associare la nuova abitudine a una già esistente : ad esempio, fare esercizio dopo il caffè mattutino.

: ad esempio, fare esercizio dopo il caffè mattutino. Godersi il processo : se un’attività è piacevole, sarà più facile ripeterla.

: se un’attività è piacevole, sarà più facile ripeterla. Sostituire, non eliminare : invece di smettere di guardare la TV, si può sostituire un’ora di visione con una passeggiata.

: invece di smettere di guardare la TV, si può sostituire un’ora di visione con una passeggiata. Procedere per piccoli passi : iniziare con pochi minuti al giorno e aumentare gradualmente.

: iniziare con pochi minuti al giorno e aumentare gradualmente. Adattare l’ambiente: circondarsi di stimoli positivi aiuta a consolidare una nuova routine.

Creare un’abitudine richiede tempo, pazienza e strategia. Dimentichiamo la falsa promessa dei 21 giorni e concentriamoci su un approccio graduale e realistico. Con il giusto metodo, ogni cambiamento diventa possibile e duraturo.

Foto di ivabalk da Pixabay