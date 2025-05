Samsung Galaxy S24, tutte le novità dell’integrazione con One UI 7

L’attesa circa il lancio del nuovissimo aggiornamento che permetterà agli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S24 finalmente di sfruttare l’integrazione con One UI 7 e l’implementazione di Android 15, è stata notevole negli ultimi mesi. Infatti, il marchio sudcoreano ha comunicato in via ufficiale l’integrazione anche la serie S24 della sua nuovissima interfaccia all’avanguardia.

Il lancio ufficiale di One UI 7

Gli aspetti innovativi legati a questa mossa di Samsung, sono indubbiamente correlati a un design estremamente coraggioso, che mette a disposizione anche un livello più elevato in termini di personalizzazione e di controllo su tutto ciò che riguarda l’esperienza utente.

Design e personalizzazione ad alti livelli

One UI 7 sbarca sul Samsung S24 con un design all’insegna delle linearità e semplicità, ma al contempo in grado di lasciare esteticamente un’ottima impressione. In realtà, però, l’aspetto più impattante è legato all’esperienza d’utilizzo, che diventa molto più scorrevole e fluida rispetto al passato. Passi in avanti notevoli per quanto riguarda la home page, a cui sono state apportate diverse modifiche con l’intento di raggiungere una maggiore semplificazione. Ritocchini anche in riferimento ai widget One UI, che sono stati completamente ri-sviluppati e, insieme alla schermata di blocco, l’impatto finale per gli utenti è quello di avere di fronte una schermata molto più scorrevole e intuitiva in confronto a prima.

L’aumento della praticità nel suo insieme deriva anche dal continuo rilascio di aggiornamenti da parte di Now Bar, che vengono riproposti direttamente sulla schermata di blocco. Giusto per fare un esempio, nel momento in cui si fa una corsa al mattino, si possono tenere d’occhio i miglioramenti e, al contempo, anche visualizzare la canzone che è in corso di riproduzione grazie ai Galaxy Buds. In che modo? Solo ed esclusivamente tramite un normalissimo swipe, senza dover effettuare lo sblocco del device.

AI e funzioni smart: migliora l’intuitività dell’esperienza

L’implementazione di One UI 7 consente di raggiungere un altro livello in termini di esperienza d’uso, ora decisamente più intuitiva, soprattutto grazie all’uso dell’AI. Tramite Galaxy AI, infatti, le attività svolte nella quotidianità sono state rese decisamente più semplici e non c’è più l’esigenza di dover saltare di continuo da un’app all’altra. Qualche esempio? C’è la possibilità di scorrere il pannello Edge e poi fare un click sull’apposita icona Selezione AI nel momento in cui si guarda un filmato per poter effettuare il salvataggio nel formato GIF. L’integrazione con l’assistente alla scrittura offre agli utenti l’opportunità di ottenere dei riassunti molto semplici oppure di provvedere alla formattazione in via del tutto automatica dei contenuti in cui si possono selezionare i testi.

Molto più facile anche apportare delle modifiche, visto che One UI 7 garantisce un livello più alto in termini di creatività e libertà. L’assistente al disegno consente di sviluppare molto più facilmente le idee a partire da quello che si ha a disposizione, ovvero un testo, una foto oppure una semplice bozza. La funzionalità Regola Audio, invece, offre una maggiore accessibilità in termini di editing avanzato, provvedendo all’isolamento di determinati formati di suoni, e poi consente di eliminare tutti quei rumori che non sono desiderati all’interno dei filmati.

Per tutte queste novità va dato senz’altro merito anche al più alto livello di integrazione con Google Gemini. In tal senso, va detto che la gestione del device è decisamente semplificata, quasi come se si parlasse con un amico. Come attivarla? È sufficiente premere il pulsante laterale piuttosto a lungo e poi fare la domanda desiderata. Nel giro di pochi istanti, Gemini metterà a disposizione tutti i suggerimenti del caso attraverso un’interazione decisamente fluida e dinamica. L’implementazione dell’AI giunge fino alle impostazioni, rendendo molto più semplice e veloce la modifica alle preferenze.

Foto di Babak Habibi su Unsplash