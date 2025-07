Scoperta in Egitto un’incisione rupestre della prima dinastia

Una barca scolpita nella roccia e una figura seduta con il mento allungato. Sono questi i protagonisti di una straordinaria scoperta archeologica che potrebbe cambiare le nostre conoscenze sull’origine del potere faraonico. Il pannello, rinvenuto ai margini del deserto egiziano, è stato recentemente analizzato da un’équipe internazionale guidata dall’egittologo Dorian Vanhulle e pubblicato sulla rivista Antiquity.

Secondo lo studio, l’incisione risale alla transizione tra il periodo protodinastico e la Prima Dinastia, cioè prima ancora della costruzione delle piramidi. Un’epoca ancora in parte avvolta nel mistero, in cui si gettavano le fondamenta di uno dei più potenti regni della storia.

Simboli di potere prima dei faraoni

Il pannello rupestre presenta una barca stilizzata, uno dei simboli più antichi e ricorrenti della cultura egizia. Accanto ad essa, una figura seduta con un mento marcatamente allungato, che potrebbe rappresentare un sovrano dotato di barba posticcia, tipico attributo regale.

«Le barche sono tra i motivi più frequenti nell’iconografia egizia primitiva», spiega Vanhulle. «In questo caso, l’immagine sembra legata a un messaggio politico».

Il livello di dettaglio e la qualità dell’incisione suggeriscono infatti che non si tratti di un’opera spontanea, ma piuttosto di una commissione da parte di un’autorità politica locale.

L’arte rupestre come strumento di potere

Per gli studiosi, questa scoperta è molto più di una testimonianza artistica: rappresenta una dichiarazione di potere scolpita nella pietra. In un’epoca in cui lo stato egiziano era ancora in formazione, l’arte rupestre poteva servire a legittimare il controllo di un’élite emergente sul territorio.

«Questa incisione è una testimonianza precoce di come l’immagine e il simbolo venissero usati per costruire l’identità del potere», spiega Vanhulle.

Il paragone con rappresentazioni successive, come la celebre Tavoletta di Narmer, conferma l’ipotesi di una continuità simbolica tra le prime élite predinastiche e i faraoni dell’Antico Regno.

Un patrimonio da proteggere

La scoperta, però, arriva con un grido d’allarme. L’area desertica dove si trovano queste incisioni è oggi minacciata da attività estrattive e urbanizzazione incontrollata. Vanhulle sottolinea l’urgenza di interventi di tutela: «Siti come questo rischiano di andare perduti per sempre. Servono missioni di salvataggio e politiche di conservazione attiva».

Mentre la sabbia del deserto continua a nascondere tracce di un passato ancora in parte sconosciuto, questa incisione offre una finestra preziosa su un momento cruciale della storia egiziana: la nascita dello Stato e del mito faraonico.

Foto di Dilip Poddar su Unsplash