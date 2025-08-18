Search here...
Scoperta tridimite meteorica: il minerale che conduce il calore in modo unico

By: Federica Vitale

Un team internazionale di ricercatori ha scoperto che un raro minerale, rinvenuto in un meteorite caduto in Germania nel 1724, possiede una caratteristica unica: conduce il calore in modo costante indipendentemente dalla temperatura. Si tratta della tridimite, una particolare forma di biossido di silicio già osservata su Marte, ma mai studiata con questa precisione.

La differenza rispetto ai materiali comuni

Nella maggior parte dei cristalli, la capacità di condurre calore diminuisce man mano che la temperatura aumenta. Nei materiali vetrosi, invece, accade l’opposto: il calore viene trasmesso meglio con l’aumento della temperatura. La tridimite meteorica sfida entrambe le regole, mantenendo invariata la sua conduttività termica da -193 °C a oltre 100 °C.

Un comportamento a metà tra cristallo e vetro

Secondo i ricercatori, la struttura atomica della tridimite si colloca esattamente a metà strada tra l’ordine perfetto di un cristallo e il disordine di un vetro. Questa configurazione intermedia sarebbe la chiave del suo comportamento termico insolito, paragonato dagli studiosi all’effetto invar nella dilatazione termica, noto per aver valso il Nobel per la Fisica nel 1920.

La conferma sperimentale

La previsione teorica di questa proprietà è stata possibile grazie a un modello sviluppato con meccanica quantistica e apprendimento automatico da Michele Simoncelli, docente alla Columbia Engineering, in collaborazione con l’EPFL di Losanna e l’Università La Sapienza di Roma. I test, condotti all’Università della Sorbona, hanno richiesto un’autorizzazione speciale per analizzare il campione custodito al Museo nazionale di storia naturale.

Possibili applicazioni industriali

Oltre alla rilevanza scientifica, la scoperta potrebbe avere implicazioni concrete, soprattutto nella gestione del calore nei processi industriali ad alta temperatura, come la produzione di acciaio. Grazie alla sua stabilità termica, un materiale ispirato alla tridimite potrebbe ridurre le dispersioni di calore e l’impatto ambientale di un settore che oggi contribuisce per circa il 7% alle emissioni di CO₂ degli Stati Uniti.

Dallo spazio alla Terra: un futuro sostenibile

Questa ricerca dimostra come lo studio di minerali extraterrestri possa portare a innovazioni tecnologiche terrestri. Se replicata artificialmente, la tridimite meteorica potrebbe diventare un alleato prezioso per l’efficienza energetica e la riduzione dell’impronta di carbonio nelle industrie più energivore.

Foto di beauty_of_nature da Pixabay

