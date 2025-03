Scoperti misteriosi modelli a spirale sulle superfici solide

A volte, le scoperte scientifiche più sorprendenti avvengono per caso. Questo è il caso di Yilin Wong, studente della UCLA, che ha lasciato per errore una pallina di germanio ricoperta di pellicole metalliche esposta all’acqua durante la notte. La mattina successiva, al microscopio, ha trovato qualcosa di inaspettato: misteriosi modelli a spirale incisi sulla superficie del germanio.

Questi schemi geometrici, simili a spirali di Archimede e a motivi floreali, si erano formati a causa di una reazione chimica inaspettata.

Il ruolo delle reazioni chimiche

Analizzando il fenomeno, Wong e il professor Giovanni Zocchi hanno scoperto che i motivi a spirale erano il risultato di una reazione catalitica tra il germanio e i sottili strati di cromo e oro applicati sulla sua superficie. Durante questa reazione, la tensione generata dalla delaminazione delle pellicole metalliche ha creato piccole pieghe che hanno dato origine agli incredibili disegni.

Diversità di forme e strutture

Gli scienziati hanno notato che piccole variazioni nei parametri sperimentali, come lo spessore del rivestimento metallico, portavano alla formazione di modelli differenti:

Spirali logaritmiche

Strutture a fiore di loto

Simmetrie radiali complesse

Questa scoperta suggerisce che esistono regole precise dietro la formazione spontanea di questi motivi, aprendo nuove strade di ricerca nella fisica dei materiali.

Implicazioni per la scienza dei materiali

Le implicazioni di questa scoperta potrebbero essere significative. Se compreso a fondo, questo fenomeno potrebbe essere utilizzato per sviluppare nuovi materiali con strutture auto-organizzate, utili in settori come l’elettronica e la nanotecnologia.

“Fissare molecole di DNA su un substrato solido è piuttosto comune”, ha dichiarato Wong. “Non credo che nessuno che abbia fatto lo stesso errore abbia mai guardato attraverso un microscopio per caso.”

Una nuova strada per la ricerca scientifica

Lo studio, pubblicato recentemente, dimostra come anche gli errori possano portare a scoperte straordinarie. La formazione spontanea di spirali sulle superfici solide apre un nuovo campo di studio per la scienza dei materiali, con possibili applicazioni in diversi settori tecnologici.

Gli scienziati ora si chiedono: fino a che punto possiamo controllare e replicare questi schemi? La risposta potrebbe rivoluzionare il modo in cui progettiamo i materiali del futuro.

Foto di FlyD su Unsplash