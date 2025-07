ShipGoo001: scoperta una misteriosa creatura nei fondali estremi dell’oceano

ShipGoo001 è un essere traslucido, simile a una massa gelatinosa, osservato per la prima volta da un team di scienziati impegnati in una spedizione nelle fosse oceaniche, a oltre 6.000 metri di profondità. Il nome, apparentemente bizzarro, è provvisorio e deriva dal codice assegnato dalla nave di ricerca durante la catalogazione delle immagini raccolte da un robot subacqueo.

Sebbene al momento non sia stata ancora formalmente classificata, la struttura del corpo suggerisce che potrebbe appartenere al vasto gruppo degli invertebrati bentonici, forse affine a cetrioli di mare, meduse o tunicati.

Un habitat estremo: dove nessuno sopravvive

ShipGoo001 sarebbe nata (o sopravvive) in una delle aree più inospitali del pianeta: un ambiente ad alta pressione, con assenza di luce solare, poche fonti di nutrimento e temperature vicine allo zero. In queste condizioni, la vita ha dovuto evolvere strategie estreme di adattamento: corpi flessibili, metabolismo lento, sensibilità alle vibrazioni, e – in alcuni casi – bioluminescenza.

Perché è così interessante per la scienza

Queste scoperte non sono solo curiose, ma rivoluzionarie per la biologia: organismi come ShipGoo001 possono fornire indizi preziosi sull’origine della vita, sull’evoluzione in ambienti estremi e persino sull’esistenza di forme di vita su altri pianeti, ad esempio su Europa (una delle lune ghiacciate di Giove) o Encelado (luna di Saturno), dove si ipotizzano oceani sotterranei simili.

Il mistero continua

Per ora, ShipGoo001 resta un enigma scientifico: ancora non è stato possibile recuperare un esemplare da analizzare in laboratorio senza danneggiarlo, data la delicatezza del suo corpo e la differenza di pressione tra il fondo oceanico e la superficie.

Ma una cosa è certa: questa strana “creatura gelatinosa” ci ricorda quanto ancora poco conosciamo degli abissi marini – un universo nascosto proprio qui, sul nostro pianeta.

Foto di Logan Voss su Unsplash