TikTok fa marcia indietro: rimossa l’app che pagava gli utenti

Nell’ultimo periodo si è ampiamente discusso di TikTok, realtà che non sta vivendo un grande periodo negli Stati Uniti, proprio per la scelta del Congresso di bandirla ufficialmente, con la firma di Biden, a meno che non cambi proprietà. Nello stesso periodo in Europa era stata lanciata TikTok Lite, ovvero una applicazione, sempre degli stessi sviluppatori, che offriva agli utenti la possibilità di guadagnare fino a 36 centesimi al giorno, semplicemente guardando video ed interagendo con essi.

Disponibile originariamente solo in due paesi, la stessa Unione Europea ha mostrato preoccupazione verso un software che avrebbe presto potuto diventare, a detta della stessa UE, addirittura tossico, e per questo motivo era stato dato un ultimatum. Dal canto suo, TikTok ha risposto a tutte le accuse con un comunicato ufficiale.

TikTok decide di fare un passo indietro con TikTok Lite

In attesa dell’indagine dell’Unione Europea, TikTok ha ufficialmente annunciato di aver sospeso la funzionalità, con un post su X ha difatti confermato che “TikTok cerca sempre di impegnarsi in modo assolutamente costruttivo con tutti i regolatori, per questo motivo stiamo sospendendo volontariamente le suddette funzioni di ricompensa, affrontando direttamente tutte le preoccupazioni che sono state sollevate”.

Onde evitare incomprensioni, un portavoce di TikTok ha però fatto sapere a Reuters che la funzione tanto discussa non era disponibile per i ragazzi con un’età inferiore ai 18 anni. Dall’altro lato, invece, l’UE ha sottolineato come i meccanismi di verifica dell’età fossero inconsistenti, tanto che anche un ragazzino avrebbe potuto aggirarli falsificando la propria età biologica, raggiungendo lo stesso le medesime funzionalità.