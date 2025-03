L’ESA Paga 5.000€ ai Volontari per Restare a Letto 10 Giorni

Sdraiarsi su un materasso ad acqua per dieci giorni e ricevere 5.000€ potrebbe sembrare un sogno, ma è una realtà offerta dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). L’esperimento, chiamato Vivaldi, si svolge presso la clinica spaziale Medes di Tolosa, in Francia, e mira a simulare gli effetti dell’assenza di gravità sul corpo umano.

Perché Restare a Letto aiuta la Scienza?

L’obiettivo della ricerca è comprendere come il corpo umano reagisce a lunghi periodi di microgravità, un aspetto fondamentale per le future missioni spaziali. Durante le permanenze nello spazio, gli astronauti subiscono cambiamenti fisiologici come perdita di massa muscolare e ossea, alterazioni della vista e spostamenti di liquidi nel cervello.

Lo studio aiuta a sviluppare contromisure per affrontare questi effetti e migliorare la salute degli astronauti nelle missioni di lunga durata, come quelle previste per Marte.

Come Funziona l’Esperimento Vivaldi?

Il progetto è attualmente nella sua terza fase e coinvolge 20 volontari, divisi in due gruppi:

Un gruppo partecipa a un bagno di immersione a secco , sdraiandosi in vasche coperte da un tessuto impermeabile che li sospende nell’acqua, simulando la microgravità.

, sdraiandosi in vasche coperte da un tessuto impermeabile che li sospende nell’acqua, simulando la microgravità. L’altro gruppo trascorre i 10 giorni in posizione inclinata con la testa in giù, una condizione che replica gli effetti della gravità ridotta sul corpo.

Vivere 10 Giorni in Microgravità Simulata

I partecipanti trascorrono l’intero periodo in appositi container, con pasti serviti su tavole galleggianti e speciali supporti per il collo. Anche i movimenti quotidiani, come andare in bagno, vengono adattati per rispettare le condizioni dell’esperimento.

Ann-Kathrin Vlacil, ricercatrice dell’ESA, sottolinea che questi test non servono solo allo spazio, ma possono avere applicazioni anche per la medicina terrestre, soprattutto per affrontare problemi legati all’invecchiamento e alla mobilità ridotta.

Non Solo Spazio: Benefici anche sulla Terra

Gli effetti studiati in Vivaldi possono aiutare a sviluppare trattamenti per pazienti allettati a lungo termine e per condizioni legate all’età, come la perdita di densità ossea e muscolare. L’esperimento dimostra ancora una volta come la ricerca spaziale possa migliorare anche la vita sulla Terra.

Quindi, se l’idea di passare dieci giorni a letto per la scienza (e per 5.000€) ti affascina, potresti essere il candidato ideale per il prossimo esperimento dell’ESA!

Foto di NASA su Unsplash