Vita eterna: l’effetto di un amminoacido sui topi

In molti hanno cercato di raggiungere una condizione di vita eterna, soprattutto i più ricchi. Sicuramente i progressi tecnologici hanno aggiunto molti anni alla popolazione generale, ma un nuovo studio ha raggiunto qualcosa di più sorprendente. Studiano dei topi da laboratorio, si è scoperto che limitare l’assunzione di uno specifico amminoacido può allungare la vita dei suddetti di oltre il 30%.

Si sta parlando dell’Isoleucina, ed è uno dei tre amminoacidi responsabili della costruzione delle proteine nell’organismo. Di fatto è un tassello importante che viene assorbito dagli alimenti, non è di produzione nostra. Si trova nell’uova, nei lattici, nella carne e in altro ancora. Di fatto quindi si può limitarne l’assunzione e secondo lo studio può allungare la vita in modo sensibile.

L’effetto di un amminoacido sulla vita

Le parole dei ricercatori: “Diversi componenti della dieta hanno valore e impatto oltre la loro funzione calorica, e abbiamo approfondito un componente di cui molte persone potrebbero mangiare troppo. È interessante e incoraggiante pensare che un cambiamento nella dieta possa ancora fare una così grande differenza nella durata della vita e in ciò che chiamiamo ‘durata della salute’, anche quando inizia più vicino alla mezza età.”

L’effetto della dieta con poca Isoleucina non è stato omogeneo tra gli esemplari maschi e femmina. Nel primo gruppo c’è stato un allungamento della vita del 30% mentre per il secondo di appena il 7%. Oltre a questo però hanno mostrato di essere generalmente più in salute, più forti e maggiore resistenza. L’idea è che questi effetti si possano ottenere anche nell’uomo, ma la ricerca è ancora all’inizio.