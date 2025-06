Xiaomi SU7 Ultra debutta su Gran Turismo 7: è ufficiale la partnership con Polyphony Digital

In occasione del Round One del Gran Turismo World Series 2025, Xiaomi e Polyphony Digital hanno annunciato una partnership inedita che segna un nuovo capitolo nel rapporto tra automotive e simulazione virtuale. Il protagonista di questa collaborazione è Xiaomi SU7 Ultra, il bolide elettrico top di gamma dell’azienda cinese, che farà il suo ingresso ufficiale nel celebre simulatore Gran Turismo 7, disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5. Si tratta del primo modello Xiaomi nella storia della saga videoludica, un traguardo storico che sancisce l’ingresso del brand nel mondo delle esperienze automobilistiche digitali.

Rinomato per il suo approccio ingegneristico realistico, Gran Turismo è da sempre molto più di un semplice gioco: è una piattaforma che riflette fedelmente le performance reali dei veicoli, contribuendo all’innovazione nel design e nella sicurezza delle auto, e riunendo milioni di appassionati di motori in tutto il mondo. L’introduzione di SU7 Ultra rappresenta un riconoscimento dell’evoluzione delle auto elettriche intelligenti ad alte prestazioni, ormai al centro della rivoluzione dell’industria automobilistica.

Lo scorso maggio, Kazunori Yamauchi — mente creativa dietro Gran Turismo — ha visitato Pechino, dove ha incontrato Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi. Durante l’incontro, Yamauchi ha provato personalmente SU7 Ultra e visitato lo stabilimento produttivo Xiaomi EV a Yizhuang. L’esperienza ha rafforzato la convinzione che Xiaomi sia pronta a ridefinire gli standard del settore con un prodotto che fonde potenza, intelligenza e lusso.

“Siamo felici di avviare questa collaborazione con Xiaomi,” ha dichiarato Yamauchi. “La Cina sta rivoluzionando il panorama automobilistico globale, e Xiaomi ha saputo distinguersi sin da subito. Il SU7 Ultra, in particolare, dimostra come passione, coraggio e innovazione possano produrre risultati straordinari — principi che condividiamo pienamente in Gran Turismo.”

Anche Lei Jun ha sottolineato l’allineamento tra le due visioni:

“Condividiamo la missione di costruire un futuro migliore attraverso la tecnologia. La sinergia con Yamauchi e il suo team nasce da valori comuni: innovazione, accessibilità e un forte orientamento all’utente.”

Durante l’annuncio ufficiale, il SU7 Ultra è stato descritto come un vero punto di riferimento per il segmento delle auto elettriche ad alte prestazioni. In pista al Nürburgring Nordschleife, il veicolo ha messo in luce capacità ingegneristiche avanzate, frutto di anni di ricerca e test intensivi da parte del team Xiaomi EV.

Prestazioni da record, ingegneria d’élite

Presentato nel 2024, il SU7 è stato il tassello finale per completare l’ecosistema integrato di Xiaomi — Human x Car x Home. La versione Ultra rappresenta l’apice della gamma: monta l’innovativo motore HyperEngine V8 sviluppato internamente (27.200 rpm, 578 CV, 635 Nm), integrato in una configurazione tri-motore che garantisce una potenza combinata di 1.548 CV, un’accelerazione 0-100 km/h in 1,98 secondi e una velocità massima di oltre 350 km/h.

La struttura è realizzata con oltre 5,5 m² di fibra di carbonio distribuita su 21 componenti, per garantire leggerezza, distribuzione dei pesi e una raffinatezza estetica degna di una GT da sogno. Ogni aspetto, dal controllo dinamico della trazione alle sospensioni adattive, è stato sottoposto a rigorosi test su circuiti internazionali per coniugare sicurezza e prestazioni elevate nell’uso quotidiano.

“I circuiti da gara sono il nostro laboratorio,” ha spiegato Zhoucan Ren, Chief Test Driver e responsabile sviluppo dinamico di Xiaomi EV. “Continueremo a spingere i nostri limiti al Nürburgring per garantire che ogni nostro modello rifletta l’eccellenza tecnica e prestazionale che promettiamo.”

Un’esperienza digitale realistica e coinvolgente

Xiaomi SU7 Ultra sarà integrato in Gran Turismo 7 grazie a un processo di co-sviluppo tra Xiaomi EV e Polyphony Digital, che ne riprodurrà fedelmente sia il design di lusso sia le dinamiche di guida. Questo debutto non è solo un’opportunità per far conoscere il modello a una platea globale di gamer e appassionati di motori, ma anche un banco di prova per esplorare le potenzialità dell’automotive digitale.

Guardando al futuro, le due realtà collaboreranno anche allo sviluppo del concept car Xiaomi VISION GRAN TURISMO, pensata per spingere ancora oltre i confini dell’innovazione tra mondo reale e simulazione virtuale.