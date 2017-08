Nokia 8 è ufficiale: caratteristiche tecniche del nuovo flagship

Di Nokia 8 si parla ormai da tempo, ma finalmente possiamo commentare dati concreti. HMD Global, compagnia che possiede lo storico marchio finlandese, ha annunciato ufficialmente il suo nuovo flagship.

Un vero e proprio top di gamma, questa uscita sancisce il vero ritorno in grande stile di un marchio che ha fatto la storia, il banco di prova per giudicare le ambizioni del brand. Scopriamo insieme questo device.

Nokia 8 disponibile in quattro colori

Iniziamo dal look, salta subito all’occhio la scocca unibody, un solo blocco di alluminio lavorato con massima cura per il dettaglio. 151,5 x 73,7 x 7,9 (spessore che sale a 8.4 millimetri nella zona dell’obiettivo). 160 grammi, peso tutto sommato contenuto. Design figlio di una lavorazione in 40 fasi, come fa sapere Nokia.

Spiccano alcuni dettagli lucidi, realizzati con una lavorazione di ben 20 ore. Bordi stondati, ma sono ben presenti le cornici superiori e inferiori, elemento che pone il design di Nokia 8 un passo indietro a rivali come Samsung Galaxy S8. Display da 5.3 pollici di diagonale con tecnologia IPS LCD QHD, nella parte frontale troviamo anche il lettore di impronte digitali.

In linea con le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, sotto il cofano troviamo un chipset Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64 di memoria interna e batteria da 3090 mAh con supporto alla ricarica rapida. Per quanto riguarda il comparto fotografico, confermata una delle notizie più attese.

Ecco l’ottica Carl Zeiss, 13 mpx per la camera frontale e per quella posteriore, che supporta la tecnologia OIS. Massima cura anche nei confronti del comparto audio, forte della tecnologia OZO sviluppata da Nokia. Tre microfoni per offrire un suono avvolgente. Questo dispositivo sarà disponibile da metà settembre – quattro i colori disponibili – al prezzo di 599 euro.