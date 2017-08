Nokia 8 vs Galaxy S8: somiglianze e differenze dei due smartphone di punta

in

Nokia 8 è il primo telefono di punta della nuova generazione di smartphone della società finlandese HMD ed è stato rilasciato con molte caratteristiche simili a Samsung Galaxy S8. Ciò significa che è dotato di Snapdragon 835 octacore, 4GB di RAM, 64GB e slot per schede microSD e Android Nougat.

Tuttavia, il processore del Nokia 8 raggiunge velocità più elevate, offrendo quattro core 2.45GHz e 1.8GHz, 2.35GHz, mentre il Galaxy S8 integra quattro core e quattro 1.7GHz. Forse questo non farà una grande differenza, ma è una cosa da considerare.

Per quanto riguarda il design, Galaxy S8 sembra avere un display migliore, quasi senza cornici e una sua curvatura. Nokia 8 è molto simile al Nokia 6 sulla parte anteriore. Le cose cambiano nella parte posteriore, dove Nokia 8 vanta una scossa in metallo che sembra molto elegante e offre maggiore resistenza alle cadute. Ma non possiede la resistenza all’acqua del flagship Samsung. Il device sudcoreano è certificato IP68 e permette di essere sommerso fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti, mentre il dispositivo Nokia è certificato IP54, permettendo così di essere resistente solo agli schizzi di acqua.

Inoltre, Galaxy S8 possiede uno schermo più grande (5,8 pollici vs. 5,3 pollici) ed è più compatto (148.9×68.1x8mm vs 151.5×73.7×7.9mm). Fortunatamente, i due smartphone hanno un connettore normale per auricolare da 3,5 mm.

Per quanto riguarda le funzioni o le caratteristiche speciali, ciascuno di questi dispositivi tiene il passo all’altro e alla concorrenza. Galaxy S8 è vittorioso sullo schermo, la ricarica wireless e può essere convertito in dispositivo per la realtà virtuale con gli appositi occhialini (Gear VR 2017), un lettore dell’iride, il più avanzato sistema di pagamenti mobili (Samsung Pay) e possiede una versione più grande, Galaxy S8 +.

Da parte sua, Nokia 8 ha una registrazione del suono a 360 gradi (Nokia OZO audio), doppia fotocamera posteriore in grado di trasmettere video in diretta attraverso le sue tre fotocamere contemporaneamente, ha un’interfaccia che offre una migliore esperienza e lettore di impronte digitali più facile da usare.

Nel complesso, le prestazioni non dovrebbero presentare una grande differenza tra questi dispositivi e, in molti casi, potrebbe essere una questione di preferenza personale. Tuttavia, sembra che, in generale, Galaxy S8 abbia più da offrire, anche se alcuni utenti potrebbero godere di un video streaming con tutte le fotocamere del Nokia 8, soprattutto se sono vloggers o YouTuber.