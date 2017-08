Nokia 9: display da 18:9 e scheda tecnica molto simile al nuovo Nokia 8

in

Dopo aver presentato in via ufficiale il nuovo top di gamma Nokia 8, in casa HMD, l’azienda che sta curando il rilancio del brand Nokia sul mercato della telefonia mobile, si lavora ad un secondo flagship, il futuro Nokia 9 già al centro di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane.

Il nuovo Nokia 9 potrebbe rappresentare una vera e propria evoluzione del Nokia 8 con una scheda tecnica di primissimo livello ed alcune caratteristiche inedite per il brand. Stando ai primi rumors emersi in queste ore, il futuro Nokia 9 dovrebbe, infatti, essere il primo smartphone dell’azienda ad adottare un display 18:9, una caratteristica comune a diversi top di gamma Android come gli imminenti LG V30 e Samsung Galaxy Note 8.

Ricordiamo che nei mesi scorsi, in rete, era circolato un primo disegno di un futuro top di gamma Nokia che, a questo punto, possiamo identificare nel Nokia 9.

Il Nokia 9 presenterà un display dotato di una diagonale maggiore rispetto ai 5.3 pollici del Nokia 8. Le prime indiscrezioni parlano di un display da 5.5 pollici ma l’ipotesi di una diagonale da 5.7 pollici, anche in considerazione del particolare formato 18:9 e di cornici ridotte al minimo, appare decisamente realistica.

Il futuro top di gamma di Nokia riprenderà gran parte della scheda tecnica del Nokia 8 annunciato pochi giorni fa. Lo smartphone presenterà il SoC Qualcomm Snapdragon 835 supportato da 6 GB di memoria RAM e da almeno 64 GB di storage. Il comparto fotografico includerà una doppia camera posteriore con gli stessi sensori da 13 Megapixel già visti sul Nokia 8. Il sistema operativo potrebbe essere il nuovo Android O.

Considerando il prezzo del Nokia 8, in arrivo in Europa a 599 Euro, è probabile che il futuro Nokia 9 venga commercializzato con un prezzo di listino superiore ai 700 Euro. Ulteriori dettagli in merito al futuro flagship di Nokia arriveranno nelle prossime settimane.