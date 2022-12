Braun regolabarba/tagliacapelli uomo , 9 in 1 Styling Kit, 7 accessori inclusi, ideale per viso, corpo, orecchie e naso. Colorazione nera in promozione a 39,99 euro , invece di 79,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

OPPO Enco Buds2 , auricolari true wireless, Bluetooth 5.2, in-ear, riduzione del rumore, comandi touch, batteria ricaricabile, audio binaurale, suono nitido, Gaming Mode. Versione italiana bianca in promozione a soli 19,99 euro , invece di 49,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

OPPO Find X5 smartphone con tripla fotocamera 50+50+13MP, display 6.55” con refresh rate a 120Hz Amoled FHD+, batteria 4800mAh, memoria RAM 8GB + memoria interna da 256GB, sistema operativo Android 12, extra garanzia 24+6 Mesi. Versione italiana nera in promozione a 549,90 euro , invece di 799,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Lenovo IdeaPad 1 notebook con display 14″ HD, processore Intel Celeron N4020, SSD da 128 GB, memoria RAM da 4 GB, sistema operativo Windows 10 Home in modalità S. Modello in esclusiva per Amazon nella colorazione Ice Blue in promo a 229,00 euro, invece di 379,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO