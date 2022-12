Amazon ha deciso di chiudere l’anno con il botto. Lanciate, in queste ore, una marea di nuove promozioni hi-tech, e non, che sono in grado di far girare la testa a chiunque. Volete farvi un piccolo regalo? Questo potrebbe essere il momento giusto! Scopriamo insieme quali sono le proposte più interessanti.

Le offerte che elenchiamo in questo articolo sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità di ognuno dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Se siete interessati a qualcosa, il consiglio è quello di procedere all’acquisto il prima possibile per non rimanere a mani vuote!

Amazon: prodotti in promozione pazzesca

Kauguo auricolari Bluetooth 5.3 con 4 microfoni, riduzione del rumore, 36 ore di riproduzione, configurazione in-ear, controlli touch, certificazione IPX6. Compatibili con dispositivi iOS e Android. In promozione a soli 19,99 euro , invece di 52,99 euro. – con 4 microfoni, riduzione del rumore, 36 ore di riproduzione, configurazione in-ear, controlli touch, certificazione IPX6. Compatibili con dispositivi iOS e Android. In promozione a soli, invece di 52,99 euro. – LINK AL PRODOTTO

Console Xbox Series S in promozione a soli 249,90 euro , invece di 299,99 euro. – LINK AL PRODOTTO

in promozione a soli , invece di 299,99 euro. – Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) con S Pen, display da 10.4 Pollici LCD TFT, connettività Wi-Fi, memoria RAM da 4 GB, memoria interna da 64 GB espandibile, batteria 7040 mAh, sistema operativo Android 12, Colorazione Oxford Gray in promozione a soli 294,27 euro , invece di 399,90 euro. – (2022) con S Pen, display da 10.4 Pollici LCD TFT, connettività Wi-Fi, memoria RAM da 4 GB, memoria interna da 64 GB espandibile, batteria 7040 mAh, sistema operativo Android 12, Colorazione Oxford Gray in promozione a soli, invece di 399,90 euro. – LINK AL PRODOTTO

Samsung Galaxy A33 5G smartphone con display Infinity-U FHD+ Super AMOLED da 6.4 pollici, memoria RAM da 6GB, memoria interna da 128 GB espandibile, batteria 5.000 mAh Colorazione Awesome Blue in promozione a 269,99 euro , invece di 389,90 euro. – smartphone con display Infinity-U FHD+ Super AMOLED da 6.4 pollici, memoria RAM da 6GB, memoria interna da 128 GB espandibile, batteria 5.000 mAh Colorazione Awesome Blue in promozione a, invece di 389,90 euro. – LINK AL PRODOTTO

ECOVACS Deebot OZMO T8 Pure robot aspirapolvere lavapavimenti dotato di navigazione con sensore laser D-ToF, batteria 5200mah, 180min di autonomia, funzione di mappatura multi-piano, controllo tramite app e Alexa. In promozione a 299,00 euro, invece di 549,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

Ph. credit: Amazon.com