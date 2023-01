Chi ha detto che Amazon non propone più promozioni interessanti? Il noto e-commerce ha appena lanciato una nuova marea di prodotti a prezzi super scontati. Avete in mente qualche regalo tecnologico? Probabilmente Amazon lo ha ad un prezzo stracciato. In questo articolo andiamo ad elencare quelle che, senza dubbio, sono le promo più interessanti.

Le offerte che andiamo ad elencare di seguito sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati a qualche prodotto, di procedere all’acquisto per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promo da non lasciarsi sfuggire

Apple AirPods di terza generazione , auricolari true wireless con chip H1, custodia di ricarica wireless MagSafe, fino a 6 ore di ascolto con una sola ricarica, fino a 30 ore totali di ascolto, controlli tramite sensori di pressione, Audio Spaziale. In promozione a soli 169,99 euro , invece di 209,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

Xiaomi F2 43″ Smart Fire TV, 4K Ultra HD, HDR10, senza bordi, Prime Video, Netflix, controllo vocale con Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triplo Tuner, classe di efficienza energetica G. In promozione a soli 299,00 euro, invece di 399,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

Xiaomi Redmi Note 11S , smartphone con memoria RAM da 6 GB, memoria interna da 128GB, display AMOLED da 6.43 pollici 90Hz FHD+, processore MediaTek Helio G96, fotocamera professionale da 108MP, batteria 5000mAh. Colorazione Graphite Grey in promozione a soli 197,36 euro , invece di 299,90 euro. – , smartphone con memoria RAM da 6 GB, memoria interna da 128GB, display AMOLED da 6.43 pollici 90Hz FHD+, processore MediaTek Helio G96, fotocamera professionale da 108MP, batteria 5000mAh. Colorazione Graphite Grey in promozione a soli, invece di 299,90 euro. – LINK AL PRODOTTO

Xbox Series S, console dal design compatto ed elegante, supporto per soli giochi digitali, velocità e prestazioni di ultima generazione, rentrocompatibilità con giochi Xbox di 4 generazioni. Versione standard in promozione a soli 252,96 euro, invece di 299,99 euro. – LINK AL PRODOTTO

Ph. credit: Amazon.it