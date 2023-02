Anche questa settimana, Amazon non lascia a bocca asciutta gli utenti. Una nuova serie di prodotti tecnologici e non sono appena stati messi in sconto sul sito. Gli sconti per alcuni gadget hi-tech potrebbero lasciarvi davvero a bocca aperta. Andiamo a scoprire le migliori proposte.

Le offerte che stiamo per elencare sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei dispositivi potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promozioni della settimana da non lasciarsi sfuggire

Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 Notebook con display Full HD da 15.6 pollici, processore Intel Celeron N4020, scheda grafica integrata, memoria RAM da 4 GB, SSHD da 128 GB, WiFi 5, sistema operativo Windows 11. Colorazione Abyss Blue in promozione a soli 239,00 euro , invece di 349,00 euro. – Notebook con display Full HD da 15.6 pollici, processore Intel Celeron N4020, scheda grafica integrata, memoria RAM da 4 GB, SSHD da 128 GB, WiFi 5, sistema operativo Windows 11. Colorazione Abyss Blue in promozione a soli, invece di 349,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

POCO X5 5G smartphone con display AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ da 6.67 pollici, memoria RAM da 6 GB, memoria interna da 128 GB, processore Snapdragon 695, tripla fotocamera AI da 48MP, ricarica veloce, batteria 5000mAh. Colorazione Blue in promozione a 249,90 euro , invece di 299,90 euro. – smartphone con display AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+ da 6.67 pollici, memoria RAM da 6 GB, memoria interna da 128 GB, processore Snapdragon 695, tripla fotocamera AI da 48MP, ricarica veloce, batteria 5000mAh. Colorazione Blue in promozione a, invece di 299,90 euro. – LINK AL PRODOTTO

Apple Watch SE di seconda generazione , solo GPS, cassa in alluminio da 40mm color galassia con Cinturino Sport color galassia, fitness tracker, monitoraggio del sonno, rilevamento incidenti, sistema operativo watchOS. In promozione a soli 269,00 euro , invece di 309,00 euro. – , solo GPS, cassa in alluminio da 40mm color galassia con Cinturino Sport color galassia, fitness tracker, monitoraggio del sonno, rilevamento incidenti, sistema operativo watchOS. In promozione a soli, invece di 309,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

ELEHOT-Store Speaker Bluetooth portatile, suono stereo, Wireless, Hi-Fi, bassi potenti, luce LED incorporata, slot Micro SD, fino a 8 ore di riproduzione con una sola ricarica. In promozione a soli 19,19 euro, 32,99 euro. – LINK AL PRODOTTO

Ph. credit: Amazon.com