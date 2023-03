State pensando di portarvi a casa un prodotto hi-tech di ultima generazione, ma non siete convinti dei prezzi di listino troppo alti? Ci pensa Amazon a farvi cambiare idea! Diversi prodotti di ultima generazione sono a prezzi imbattibili sul noto e-commerce! Andiamo a scoprirli insieme in questo articolo.

Le offerte che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: i prodotti in sconto da non farsi fuggire

iPhone 14 nella nuova colorazione gialla con chip A15 Bionic, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, memoria interna da 128 GB, display OLED da 6.1 pollici. In promozione a soli 899,99 euro , invece di 1029,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

Apple AirPods Pro di seconda generazione, auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza, audio spaziale, controlli touch, custodia di ricarica MagSafe. In promozione a soli 244,00 euro, invece di 299,00 euro.

MSI Prestige 15 A12SC-044IT, notebook con display FHD da 15.6 pollici, processore Intel I7-1280P, scheda grafica Nvidia GTX 1650 4 GB GDDR6, SSD da 1TB, memoria RAM da 16GB, WiFi 6E, sistema operativo Windows 11 Home. In promozione a 1049,00 euro, invece di 1699,00 euro.

OnePlus NORD, smartphone con display Fluid AMOLED da 6.44 pollici con frequenza 90 Hz, memoria RAM da 12GB, memoria interna da 256 GB, Quad Camera, Warp Charge 30T, Dual Sim, connettività 5G. Colorazione Ash Grey in promozione a soli 299,00 euro, invece di 499,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

