Pasqua è passata, ma le promozioni Amazon non accennano ad arrestarsi. Nonostante il noto e-commerce abbia lanciato una marea di offerte durante le festività, nuove e ancora più interessanti promozioni sono state messe in campo oggi! In questo articolo andiamo a scoprire le proposte più convenienti!

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati a qualcosa, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: le promo della settimana da non farsi scappare

Apple AirPods Pro di seconda generazione , auricolari wireless in-ear con cancellazione attiva del rumore 2 volte più efficace rispetto alla generazione precedente, custodia di ricarica MagSafe, modalità trasparenza, audio spaziale, chip H2, fino a 30 ore di ascolto. In promozione a soli 244,00 euro , invece di 299,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

, auricolari wireless in-ear con cancellazione attiva del rumore 2 volte più efficace rispetto alla generazione precedente, custodia di ricarica MagSafe, modalità trasparenza, audio spaziale, chip H2, fino a 30 ore di ascolto. In promozione a soli , invece di 299,00 euro. – Xiaomi Redmi 9C smartphone con memoria RAM da 4 GB, memoria interna da 128 GB, display da 6.53 pollici HD+ Dot Drop, batteria 5000mAh, Face Unlock AI, tripla fotocamera. Colore Grigio (Midnight Grey) in promozione a 128,00 euro , invece di 199,90 euro. – smartphone con memoria RAM da 4 GB, memoria interna da 128 GB, display da 6.53 pollici HD+ Dot Drop, batteria 5000mAh, Face Unlock AI, tripla fotocamera. Colore Grigio (Midnight Grey) in promozione a, invece di 199,90 euro. – LINK AL PRODOTTO

Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici , senza cornice, HD, Android 9.0, assistente Google, HDR, HLG, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, modello 2021. Colore nero in promozione a soli 184,80 euro , invece di 279,90 euro. – , senza cornice, HD, Android 9.0, assistente Google, HDR, HLG, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, modello 2021. Colore nero in promozione a soli, invece di 279,90 euro. – LINK AL PRODOTTO

Apple Watch SE di seconda generazione, GPS, cassa in alluminio da 40mm color galassia con cinturino Sport color galassia. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, rilevamento incidenti. In promozione a 279,00 euro, invece di 309,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

Ph. credit: Amazon.com