Amazon: offerte estive da non farsi scappare

Amazon non va in vacanza! Il noto sito di e-commerce ha appena lanciato una nuova serie di offerte strepitose. Dai dispositivi hi-tech all’abbigliamento, c’è qualcosa per tutti i gusti. Se state pensando di farvi qualche “piccolo” regalo, il momento giusto potrebbe essere arrivato. Scopriamo insieme quali sono le proposte più interessanti.

Le offerte che andiamo ad elencare in questo articolo sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare delle promo il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: promozioni della settimana

Apple iPhone 12 , smartphone con display Super Retina XDR da 6,1 pollici, memoria interna da 64 GB, connettività 5G, performance chip A14 Bionic, fotocamera anteriore da 12 MP, certificazione IP68, sistema di riconoscimento facciale Face ID, scocca in alluminio e vetro. In promozione a soli 620,00 euro , invece di 839,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

JBL Tune 510BT , cuffie on-ear wireless, Bluetooth 5.0, pieghevoli, microfono integrato, connessione Multipoint a all'assistente vocale, fino a 40 ore di autonomia, ricarica veloce. Colorazione blu in promozione a soli 29,00 euro , invece di 49,99 euro. – LINK AL PRODOTTO

SAMSUNG Galaxy Z Flip4 , smartphone 5G, caricatore incluso, SIM free, sistema operativo Android, memoria interna da 128 GB, display Dynamic AMOLED 2X 6,7 pollici e Super AMOLED 1,9 pollici. Colorazione graphite in promozione a soli 849,99 euro , invece di 1149,00 euro. – , smartphone 5G, caricatore incluso, SIM free, sistema operativo Android, memoria interna da 128 GB, display Dynamic AMOLED 2X 6,7 pollici e Super AMOLED 1,9 pollici. Colorazione graphite in promozione a soli, invece di 1149,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

Samsung TV UE55AU7190UXZT, smart TV 55 pollici Serie AU7100, modello AU7190, Crystal UHD 4K, compatibile con Alexa, modello 2021. Colorazione grigio (Titan Grey), esclusiva Amazon, in promozione a 499,99 euro, invece di 749,00 euro. – LINK AL PRODOTTO

Ph. credit: Apple.com