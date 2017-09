Panasonic GA10, annunciato il nuovo speaker smart con Google Assistant | IFA 2017

Fra i tanti prodotti presentati ad IFA 2017 di Berlino troviamo vari speaker smart compatibili con Google Assistant, ossia l’assistente virtuale personale di Google. Numerose società hanno, infatti, annunciato vari prodotti appartenenti a questa categoria. Anche Panasonic si è unita alla festa annunciando il nuovissimo Panasonic GA10 che è stato sviluppato per integrarsi al meglio con Google Assistant.

Analizzando in maniera approfondita le immagini stampa ufficiali, il GA10 è dotato di dimensioni compatte e presenta un design prettamente verticale. Panasonic ha utilizzato un misto tra telaio e tessuto per realizzare il suo altoparlante intelligente. In particolare, il tessuto ricopre i diffusori mentre il resto del corpo del gadget è in metallo.

Panasonic GA10: ecco il nuovo smart speaker compatibile con Google Assistant

All’interno del Panasonic GA10 troviamo due tweeter con cupola in seta da 20 mm, caratterizzati da una lente acustica e disposti all’interno con un angolo di 45°. Poco più sotto trovano mid-woofer da 8 cm con doppia bobina mobile. Sul retro, invece, è presente un condotto bass reflex. Per evitare di creare vibrazioni e distorsioni, l’azienda ha utilizzato una sospensione in gomma.

L’intero sound viene diffuso a circa 180° lungo la zona frontale dello speaker smart. Il nuovissimo GA10 consente di effettuare lo streaming musicale via Bluetooth da svariate app fra cui Spotify, Google Play Music e TuneIn Radio. Google Assistant permette di controllare i dispositivi smart compatibili ed è capace di rispondere ai comandi vocali e fornire anche previsioni meteo.

Panasonic ha integrato nel suo ultimo smart speaker una particolare funzione chiamata Multi-room Audio. Questa consente di collegare lo speaker a un Chromecast Audio o ad altri diffusori dotati della tecnologia Chromecast così da poter gestire la riproduzione musicale su più gadget. Assieme all’altoparlante, Panasonic ha presentato la nuova app che permetterà all’utente di gestire i brani musicali archiviati su smartphone, tablet o dispositivi NAS.

Attraverso la modalità Stereo Pairing, potrete abbinare due altoparlanti GA10 mentre la Party Mode vi consentirà di ascoltare lo stesso brano musicale, proveniente da una sorgente Bluetooth o da un altro device, su più GA10. Panasonic prevede di commercializzare il nuovo altoparlante intelligente con Google Assistant nel 2018 nelle colorazioni bianca e nera.