Robot celebra funerali: l’ultima folle idea dal Giappone

In questi mesi vi abbiamo presentato robot in grado di fare qualsiasi cosa, uno progettato per stirare, uno per parcheggiare al posto vostro e tante altre macchine pensate per renderci la vita più semplice. Tuttavia, non avremmo mai immaginato un robottino realizzato per accompagnarci nell’ultimo atto della nostra esistenza. Ora esiste anche lui.

Il mondo di domani passa attraverso la robotica e l’intelligenza artificiale, parlando di robotica è impossibile non pensare al Giappone. Ed è proprio il paese nipponico a regalarci un’altra strana macchina. Niente giganti d’acciaio da anime stavolta, vi presentiamo il prete robot.

Pepper è un dispositivo flessibile e in grado di adattarsi a varie mansioni. La Business School di Bologna lo ha accolto come professore, i giapponesi ne hanno fatto un alternativa low cost ai funerali tradizionali. Il robottino infatti sa celebrare un funerale seguendo i rituali buddisti.

Una sorta di sacerdote robot, un’idea che potrebbe avere successo visto che Pepper può essere noleggiato per una cifra intorno ai 450 dollari contro i 2200 richiesti da soluzioni tradizionali. Al momento però il robottino non ha ancora celebrato alcun funerale.

Pepper non solo celebra il funerale ma è anche in grado di trasmettere il tutto in diretta streaming, permettendo così di assistere a chi non può essere presente di persona. Non è certo la soluzione più “calda” che possiamo immaginare, ma forse i robot arriveranno davvero a cambiare anche questi momenti della nostra vita.

